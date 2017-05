Stockach Ein zufriedener Blick zurück: Geburtstagsfeier zu 25 Jahre Umweltzentrum

Das Umweltzentrum Stockach feierte seinen 25. Geburtstag mit 86 Gästen in der Adler Post. Redner ließen die Entwicklung der Einrichtung Revue passieren.

Stockach – "Vor 25 Jahren wurde mitten in Stockach ein Umweltzentrum gepflanzt, heute können wir feststellen: Der Baum ist gut angewachsen." Mit dieser Feststellung begann Karl-Hermann Rist seinen Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Umweltzentrum Stockach. Im Bürgerhaus Adler Post konnte der Fördervereinsvorsitzende 86 Gäste zur Jubiläumsfeier begrüßen. Es waren Wegbegleiter, Förderer, aktive Unterstützer und Helfer sowie Bürgermeister Rainer Stolz mit Gattin.

Vor allem galt Rists Willkommen Hanns Werner, der in der Gründungsphase maßgeblich an der Planung und Umsetzung beteiligt gewesen war und bis heute mit Projektideen, Führungen und Vorträgen die Arbeit des Umweltzentrums unterstützt. Zum Beispiel habe er sich persönlich um die ABM-Stelle (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) gekümmert, mit der die Einrichtung ihren ersten Schritt in die Professionalität unternahm. Es folgten der Auftrag der Stadt zur Müllberatung und Betreuung des Wertstoffhofes. Mit Michaela Klüver-Spreng habe die Frauenpower Einzug in die Geschäftsstelle gehalten. Maßgebend waren ihr Projekt der Erkundung der Stockacher Quellen, die in den Quellerlebniswegen auch touristisch verwertet werden konnten und dem Umweltzentrum viel Ansehen gebracht hatten. Nach zwei Wechseln in der Geschäftsführung sei mit Sabrina Molkenthin mehr als zehn Jahren Kontinuität ins Umweltzentrum eingezogen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wurde intensiviert. Das neueste Projekt gemeinsam mit dem BUND ist der Biotopverbund Offenland.

Bürgermeister Rainer Stolz bestätigte den kontinuierlichen Ausbau der Zusammenarbeit. Zuerst seien es kleinere Aufgaben gewesen – um voneinander zu lernen und sich kennenzulernen. Es seien ernsthafte Menschen, die mit Qualität und Leidenschaft am Ziel, die Welt besser machen zu wollen, arbeiten, habe er festgestellt. Wie viele Menschen sich engagieren und einsetzen, sei für ihn Argument gewesen, Aufgaben an das Umweltzentrum zu geben und somit die Bürger zu erreichen. "Das Vertrauen zueinander ist vorhanden", stellte er abschließend fest.

Nach musikalischer Unterhaltung mit Ivy und Samuel Schatz ließ Sabrina Molkenthin bei einem kurzweiligen Rückblick die 25 Jahre Umweltzentrum in Bildern Revue passieren.