Stockach Ein unbekannter Autofahrer fährt an einem anderen Auto einen Spiegel ab und flüchtet

Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr in der Zoznegger Straße auf Höhe des Gebäudes mit der Nummer 30, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat vermutlich ein unbekannter Autofahrer in dieser Zeit ein dort geparktes Auto gestreift und den Außenspiegel abgefahren. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.