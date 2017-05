Bodman-Ludwigshafen Ein intensives Jahr für die Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen

Die FFW der Doppelgemeinde zog auf ihrer Hauptversammlung eine Bilanz des Jahres 2016. Ein Dissens zwischen dem Kreisfeuerwehrverband und dem Landratsamt, der zum Rücktritt der Kreisbrandmeisterin Bettina Koberstein geführt hatte, soll endlich beendet werden.

So deutliche Worte hat in einer Hauptversammlung der Feuerwehr selten ein Gesamtkommandant gefunden wie Steffen Bretzke, der vor einem Jahr die Nachfolge von Heini Bentele antrat und jetzt der Versammlung vorstand. Er sprach im katholischen Gemeindezentrum in Anwesenheit maßgebender Funktionäre von einem intensiven Jahr für die Feuerwehr mit vielen Sitzungen auf Kreisebene – und beklagte Verzögerungen bei der Einführung der digitalen Alarmierung aufgrund eines nach wie vor fehlenden Kreisbrandmeisters nach dem Rücktritt von Bettina Koberstein aufgrund von Differenzen zwischen Landratsamt und Kreisfeuerwehrverband. Ein Nachfolger soll noch diesen Monat vom Kreistag gewählt werden und er, so Bretzke, hoffe, dass der Streit zwischen den beiden Institutionen dann endlich beendet werden könne.

Die Kosten für Reparaturen alter Geräte würden sich nicht mehr rechnen und die Beschaffung neuer Geräte sich verzögern, erläuterte der Gesamtkommandant. Die dafür bereit gestellten Mittel in Höhe von 20 000 Euro müssten auf nächstes Jahr verschoben werden. Er sprach die zurückgehende Platzvergabe bei der Ausbildung von Zug- und Gruppenführer an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal an, nicht zuletzt dadurch bedingt, dass einberufene Kandidaten wiederholt nicht erschienen seien und deshalb Kurse hätten gestrichen werden müssen. Ein Problem sieht Bretzke in Zukunft bei der Vergabe der Fördermittel. Es würden jetzt mehr Zuschussanträge gestellt als Mittel zur Verfügung stehen. In vielen Ausschusssitzungen seien auch Zustand und Alter der Fahrzeuge Gegenstand von Gesprächen gewesen.

So seien TSF und LF 8/6 der Bodmaner Abteilung in die Jahre gekommen. Bretzke zeigte sich darüber erfreut, dass die Gemeinde in ihren Haushalten für 2018 und 2019 entsprechende Mittel für Ersatzbeschaffungen bereitstelle.

Er sprach die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes durch eine externe Firma an, ehe er sich mit dem Gerätehaus in Ludwigshafen beschäftigte, das die Grenze der Kapazität erreicht habe. Die Gemeinde wachse massiv weiter und auch die Feuerwehr müsse entsprechend gerüstet sein, sagte der Gesamtkommandant. Der Tourismus werde eine noch größere Rolle spielen und die zuletzt erreichten 160 000 Übernachtungen sprächen für sich. "Die Feuerwehr ist hier in der Pflicht, unseren Bürgern und den Gästen Sicherheit zu geben, und dazu müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen", so Bretzke.

Der Gesamtkommandant sprach auch die Jahr für Jahr steigenden Einsätze an und errechnete 1,04 Einsätze pro Woche im vergangenen Jahr, Proben und sonstige Einsätze ausgenommen. Im letzten Jahr seien allein von 21 Brandmeldeanlagen im Ort Alarm ausgegangen. Auch zu Verkehrsunfällen sei die Feuerwehr gerufen worden. Man hatte dabei schnell erkannt, dass eine technische Verbesserung erforderlich sei, um die Einsatzstelle stärker abzusichern und die Einsatzkräfte besser zu schützen. Was stetig zunehme, seien Rettungseinsätze im Wald, auf Wanderwegen und bei Unwettern. Bretzke lobte in diesem Zusammenhang die Unterstützung durch die DLRG. Positiverweise sei man im letzten Jahr von großen Unglücken verschont geblieben. Noch für dieses Jahr kündigte er die Anschaffung eines neuen Rettungsgeräts (wie Schere und Spreitzer mit Akkutechnik) an. Auch werde es neue Uniformen geben. Abschließend bedankte sich er sich bei der Gemeinde, die die Feuerwehr jederzeit nach Kräften unterstütze, bei allen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, den Abteilungskommandanten, der Jugendleitung und der Altersabteilung.

Ehrungen, Beförderungen

Geehrt mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Simon Kaupert, Christoph Merk, Hermann Mössner und Jürgen Senger. Befördert wurden: zum Oberlöschmeister Heinz Knobloch, zum Hauptfeuerwehrmann Frank Renner und Martin Seeberger, zur Hauptfeuerwehrfrau Isabel Schwager, zum Oberfeuerwehrmann Tobias Bock und Andreas Eppler. (fws)