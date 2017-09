Stockach Ein familiärer Wettkampf: Wie sich zwei Stockacher auf den Triathlon am Samstag vorbereiten

Der 33. Stockacher Triathlon findet am Samstag, 9. August, statt. Alle Startplätze sind vergeben, es gibt eine Warteliste. Die Teilnehmer Susanne Jährling und Frank Oßwald erzählen von ihren Vorbereitungen.

Das Osterholz und die Landesstraße bei Winterspüren werden am Samstag, 9. September, zur Sportarena. Die Ski-Zunft Stockach veranstaltet ab 9 Uhr zum 33. Mal den Stockacher Triathlon und das Ereignis, das zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer anlockt, ist so beliebt, dass bereits seit vergangener Woche alle 250 Startplätze vergeben sind. Für Nachrücker gibt es eine Warteliste.

Unter den bisher angemeldeten Teilnehmern sind sowohl Ausdauer- als auch Freizeitsportler. Diese können entweder im Olympischen oder im Volks­ ­triathlon antreten, die sich durch unterschiedliche Distanzen voneinander unterscheiden. Es steht allerdings nicht nur der Sport im Vordergrund. "Vor allem das Familiäre wird von den Teilnehmern sehr geschätzt", betont Elke Pressel, Pressereferentin der Ski-Zunft Stockach. "Viele machen mit, um einfach Spaß zu haben." Als Tipp für Anfänger gibt sie die Devise vor, "alles locker zu sehen". Für das erfolgreiche Absolvieren des Stockacher Triathlons erhalten die Sportler T-Shirts und für die Bestplatzierten gibt es Medaillen und Urkunden.

Im längeren Triathlon, dem Olympischen, hat sich Susanne Jährling eine Medaille zum Ziel gesetzt. Die 49-jährige Stockacherin hat in den vergangenen Jahren häufig in ihrer Altersklasse gewonnen. 2011 gelang ihr der Gesamtsieg bei den Frauen. Neben der sportlichen Herausforderung ist es vor allem der Spaß, der für Susanne Jährling beim Stockacher Triathlon im Vordergrund steht. "Ich finde es schön, dass ich als Stockacherin viele der Helfer und Teilnehmer kenne."

Susanne Jährling trainiert an sechs Tagen in der Woche. Dabei ist es ihr wichtig, mindestens einen Ruhetag einzulegen. Pro Monat schwimmt sie im Schnitt zehn Kilometer, fährt 1000 Kilometer Rad und läuft 100 Kilometer. Als Vorbereitung für den Stockacher Triathlon versucht sie an Trainingstagen zwei Disziplinen am Stück zu trainieren. Vor allem das Abschalten während sportlichen Aktivitäten und die Zufriedenheit danach mag sie sehr. Einen starken Rückhalt hat Susanne Jährling in ihrer Familie. Besonders ihre Eltern freuen sich über ihre sportlichen Erfolge sehr. Zusätzliche Motivation holt sie sich aus der positiven Stimmung während des Stockacher Triathlons. "Ich finde es schön, wenn die Zuschauer die Sportler anfeuern", sagt sie.

Auch für Frank Oßwald, der seit 30 Jahren am Stockacher Triathlon teilnimmt, ist Sport ein wichtiger Bestandteil seiner Lebensqualität. Vor allem die Nähe zur Natur durch den Sport gefällt ihm sehr. Der 49-jährige Stockacher hofft, in der Disziplin Volkstriathlon antreten zu können. Da er aber einen Unfall bei den Vorbereitungen für die Veranstaltung hatte, ist er noch nicht ganz sicher, ob die Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen klappt. Das fände er schade, denn der Triathlon sei sein "sportlicher Höhepunkt des Jahres".

In den vergangenen Jahren hat ihn vor allem der freundliche Wettkampf sehr motiviert. Das Ziel ist für ihn, seine Vorjahreszeiten einzuhalten oder zu verbessern. Frank Oßwald bereitet sich das ganze Jahr auf den Stockacher Triathlon vor. Anfängern rät er, auf den eigenen Körper zu hören. "Man sollte sich nicht ablenken lassen. Wichtig ist es, sein eigenes Tempo zu finden." Wie Susanne Jährling betont auch Frank Oßwald den Übergang vom Radfahren zum Laufen. Hier drohen oft Krämpfe. Auch eine gewisse Taktik im Umgang mit den eigenen Kräften und ihr gezielter Einsatz während des Triathlons empfiehlt Frank Oßwald den Sportlern, die zum ersten Mal an der Veranstaltung teilnehmen.

Obwohl der diesjährige Triathlon noch bevor steht, freuen sich Susanne Jährling und Frank Oßwald auch schon auf das kommende Jahr. Beide haben fest vor, auch bei der 34. Veranstaltung an den Start zu gehen.

Die Disziplinen des Stockacher Triathlons