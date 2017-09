Stockach Ein Zeitzeuge mit wichtiger Funktion: Ungewöhnliche Einblicke in den historischen Trafoturm am Stadtwall

Ein Zeitzeuge mit wichtiger Funktion: Ungewöhnliche Einblicke in den historischen Trafoturm am Stadtwall

Moderne Technik hinter historischen Mauern gibt es im Trafoturm in der Stadtwall-Kurve. Das kleine Bauwerk entstand 1919 und die Stadt bekam im Juli 1920 Elektrizität. Die Station ist eine der wenigen in Deutschland ihrer Art, die unter Denkmalschutz stehen.

Was ist das eigentlich für ein Türmchen in der Kurve am Stadtwall? Täglich kommen Verkehrsteilnehmer und Passanten in drei- oder sogar vierstelliger Zahl an dem kleinen Bauwerk vorbei. Heute gibt es Rätsel eher auf, doch als zu früheren Zeiten noch Stromleitungen von dort aus zu Masten führten, war alles klar: Es ist ein Trafohäuschen in historischen Gewand. Fachbegriff: Turmstation.

Das war dieses kleine Bauwerk im Stil des Historismus sogar schon seit seiner Entstehung. “Es war von vorneherein so geplant”, erklärt Thomas Warndorf, früherer Kulturamtsleiter, Narrengericht-Archivar und Stockacher Geschichtsexperte. Da die Einführung der Elektrizität im Jahr 1920 in Stockach war, müsse das Türmchen im Jahr 1919 entstanden sein, ist er sich sicher. Zuvor stand dieser Stelle eine 1871 eine Friedenslinde, die die Stockacher Schuljugend anlässlich des damaligen Sieges über Frankreich gepflanzt hatte, so Warndorf.

Die Technik um und im Trafoturm hat sich im Lauf der Jahrzehnte stark verändert. In seiner Anfangszeit führten Freileitungen über Masten zum Gebäude und von ihm weg. Dies zeigt auch ein im SÜDKURIER-Archiv gefundenes Foto, heute erinnern nur noch Metallgestelle an der Gebäudeseite Richtung Oberstadt daran. Jetzt ist alles unterirdisch und technisch modernisiert. In der Turmstation, die ein Schild an der Tür als „Station Spitzgarten“ ausweist, wird Strom von der Mittelspannungsebene (20 000 Volt) in die Niederspannungsebene (230/400 Volt) transformiert und weiterverteilt. Diese Transformation erfüllen zwei Trafos, die gemeinsam so groß wie ein Kleinwagen sind. “Im Sommer läuft einer, im Winter beide”, erklärt Tobias Graf, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken Stockach. In der Umspannstation sind dicke schwarze Kabel zu sehen, die den Strom in die Haushalte bringen.

Die Station Spitzgarten, die in ihrer Entstehungszeit eine von gerade mal sechs im Stadtgebiet war, ist heute eine von 54 in der Kernstadt. Da der Energieverbrauch stetig steige und die erneuerbaren Energien zunehmen, richten die Stadtwerke im Gebiet der Kernstadt jährlich mindestens eine neue Umspannstation ein, erklärt Graf. Diese sind dann aber nicht mal so groß wie eine Garage und werden fertig angeliefert. Das Türmchen am Stadtwall ist noch eines der alten Schule und ist bundesweit sogar eine der wenigen Bauten dieser Art, die unter Denkmalschutz stehen, wie eine Internetseite, die sich speziell mit Trafotürmen beschäftigt, zeigt. Neben der Station Spitzgarten gibt es zum Beispiel auch in der Kolping-, Nellenbad- und Adenauerstraße solche alte Stationen, so Graf.

Heute ist die Umspannstation am Stadtwall als eine von drei für die Versorgung der Oberstadt zuständig. Sollten die anderen beiden ausfallen, könnte sie sogar die Oberstadt alleine versorgen, erklärt Graf. Die anderen beiden Stationen der Oberstadt sind ganz unscheinbar in den Kellern großer Gebäude untergebracht. Eine ist im Bürgerhaus Adler Post, die andere unter dem ehemaligen Juwelier Mettenhauser.

Neben den beiden großen Transformatoren steht im Erdgeschoss des kleinen Gebäudes eine große Schaltanlage für die Niederspannung, mit der Gebiete der Oberstadt und bis an das Stadtwall-Carreé sowie die Straßenbeleuchtung versorgt werden. Die eingebauten Messgeräte zeigen den aktuellen Verbrauch dieses Gebiets. Im ersten Geschoss, das nur über eine alte Eisenleiter zu erreichen ist, steht eine große Mittelspannungsschaltanlage. Der Raum unter dem Dach des Türmchends, das sich im Besitz der Stadtwerke befindet, ist leer. 2008 fand innen der technische Umbau statt. Ein paar Zahlen für die technisch Interessierten: Die Spannung an den Kerzen der Transformatoren beträgt 20 000 Volt. Einer der großen Trafos hat eine Leistung von 400 Kilovoltampere (kVA) und versorgt damit rund 100 Haushalte.

Obwohl Unbekannte außen immer wieder mal Graffitis an die Mauern sprühen und an manchen Stellen Schäden an den Scheiben sind, sind Graf keine ernsthaften Schäden bekannt. Das Innere ist trotzdem gut gegen Wind und Wetter geschützt. Hin und wieder nutzen Vögel die Gunst der Stunde und bauen Nester. “Sie werden dann umgesiedelt”, erklärt Graf. Ein Mal im Jahr findet eine große Kontrolle und Reinigung der Turmstation statt. Es gibt auch Überlegungen für eine Sanierung, bei der die Fenster gerichtet werden sollen, aber Planung sowie Umsetzung sei aufgrund des Denkmalschutzes nicht einfach.

Als der Strom nach Stockach kam und wie die Infrastruktur wuchs