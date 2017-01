Stockach Ein Quartett lässt bei Kirchenkonzert in Stockacher Sankt Oswaldkirche aufhorchen

Die Trompeter Alexander Muffler, Benedikt Hubov und Jochen Fischer sowie Organist Zeno Bianchini begeistern in der Stockacher Sankt Oswaldkirche.

In der anheimelnd festlichen Atmosphäre der Sankt Oswaldkirche wirkten die Klänge besonders intensiv: Auf den Altarstufen leuchtete zwischen Christbäumen und einer Krippenszene das Licht von Betlehem. Auf der Empore leuchteten und strahlten die Trompetentöne. Zusammen mit dem Organisten Zeno Bianchini, Kantor von Sankt Oswald, erfreuten die drei Stockacher Trompeter Alexander Muffler (19), Benedikt Hubov (22) und Jochen Fischer (40) mit einem berührend schönen Kirchenkonzert. 350 Zuhörer boten enthusiastisch Ovationen im Stehen.

Alexander Muffler bereitet sich derzeit auf seine Prüfung zum Trompeten-Studium vor. Benedikt Hubov studiert Trompete an der Hochschule der Künste in Bern. Jochen Fischer spielt als passionierter Amateur unter anderem in der Stockacher Stadtmusik. Alle vier Musiker spielten fantastisch.

Das Programm, gerahmt von Telemanns viersätzigem Concerto in D-Dur für drei Trompeten und Orgel, beinhaltete Originalwerke und Bearbeitungen vom Barock bis zur Moderne. Wenn die vier Virtuosen zusammen spielten, funkelten die Töne. Außer mit ihrer technischen Brillanz und ihrem Zusammenspiel beeindruckten die Bläser in ihren Soli durch ihre ungekünstelte Spontaneität und Energie. Alexander Muffler verzauberte bei der Sonate des Franzosen Buterne mit golden leuchtendem Trompetenklang zwischen heiter verspielten Orgelsequenzen. Wie ein kostbarer Schatz getragen war sein Andante, mit einem reizvollen Dulcian im Orgelregister. Beim Konzert in d-Moll aus der Feder des Italieners Alessandro Marcello, im Original für Oboe und Orchester, führte Benedikt Hubov mit großartig interpretiertem, verinnerlichtem Adagio seine Zuhörer in kontemplative Einkehr.

Dramaturgisch spannend war sein "Prayer of Saint Gregory" von Hovhaness: Eine über Meer und Bergen aufgehende Sonne ließ sein Spiel da assoziieren. Und Jochen Fischer beeindruckte mit seiner schlank und beweglich geführten Trompete bei Vivaldis fröhlichem Concerto.