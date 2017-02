Gesang, Artistik und Tanz sorgen für beste Unterhaltung im Stockacher Pallottiheim.

Beim diesjährigen Kolpingball – es war der 27ste – erlebten die Zuschauer einen fulminanten Auftakt mit dem Auftritt der Yetis, die unter der musikalischen Leitung von Manuel Reichle und ihrem Frontmann Mario Knaus den Saal schon zu Ballbeginn zum Kochen brachten. Die Guggenmusikgruppe Yetis, Stammgast beim Kolpingball, feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Direkt nach dem Auftritt der Yetis bewiesen die Jung-Altstockacherinnen mit ihrem schwungvollen Rock 'n' Roll, dass Elvis Presley immer noch lebt und nicht tot zu kriegen ist. Ein ganz anderes Genre boten die Nellis, eine Artistengruppe junger Leute, seit 18 Jahren betreut von Trainerin Claudia Weber-Bastong, die das Publikum mit ihren Vorführungen in die Zirkuswelt entführten und für ihre gekonnten Kunststücke viel Beifall ernteten. Dass es an närrischen Jungtalenten in der Stockemer Fasnet nicht mangelt, bewies Janis Zimmermann-Vollmer (13), der als Büttenredner berichtete, wie „schwehr es en junge Bua hot“.

In dem vollgepackten Programm ging es dann mit den Turnerinnen aus Zizenhausen weiter, die mit ihren Vorführungen bewiesen, dass närrisch und turnerisch-gekonnt sich nicht ausschließen müssen. Miriam Schuster hatte mit ihrer Turnerinnen-Mannschaft einen tollen Auftritt und bekam viel Applaus. Das Programm war wirklich ein Kessel Buntes, wie es im ausgegebenen Motto hieß, und so folgte ein Seemanns-Tanz der Stockacher Hänsele, einstudiert von Manuela Elsner, die als einzige Frau unter vielen Männern dann auch selbst mittanzte. Zu der Melodie vom „drunken sailor“ tanzten sich die Akteure in die Herzen des Publikums, welches so begeistert war, dass es zwei Zugaben forderte.

Aber Wolfgang Stegmaier, der durch das Programm führte, hatte mit Michael Zehnle noch ein weiteres Ass im Ärmel. In Oldie- Feuerwehruniform gekleidet brachte Zehnle, im Hauptberuf Gerichtsnarr, den Saal förmlich zum Beben, denn er sang, teilweise unterstützt durch Hermann Schmeisser und Altstockacherin Ursula Bielefeld, sämtliche Stockemer Fasnetlieder.