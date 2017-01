Stockach Ehrenamt im Hospizverein: "Wir sind keine Sterbeengel"

Am roten Tisch erzählen Helene Haas und Andrea Kopal vom Hospizverein im Gespräch mit dem SÜDKURIER wie wichtig es ist, dass Menschen in der letzten Phase ihres Lebens und deren Angehörige nicht alleingelassen werden.

In welchem Stadium wenden sich Menschen an Sie und suchen eine Sterbebegleitung?

Helene Haas: Das ist ganz unterschiedlich. Manche Menschen kommen erst im Endstadium zu uns, andere, wenn sie eine Diagnose erhalten haben oder der Hausarzt uns weiterempfiehlt. Wir haben Menschen, die begleiten wir vier bis fünf Jahre. Wir sind keine Sterbeengel. Ich will damit sagen, wenn wir zu den Menschen gerufen werden, heißt das nicht, dass diese sofort sterben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Menschen in der Phase zu begleiten, in der sie spüren: Wir sind im letzten Abschnitt angekommen und haben Angst.Andrea Kopal: Ich begleite zum Beispiel seit zwei Jahren zwei ältere Damen ohne konkrete Diagnosen. Eine von ihnen hat allerdings schweren Alzheimer. Oder es wenden sich Familienangehörige an uns, die sagen es wäre schön, wenn jemand kommt.

Sie entwickeln, wenn Sie Menschen über einen längeren Zeitraum begleiten, eine persönliche Beziehung zu ihnen. Ist es das nicht schwierig, auch wieder loszulassen?

Andrea Kopal: Natürlich ist das auch für uns schwer, wir haben ja dann eine intensive, aber auch ganz wertvolle Zeit miteinander verbracht.Helene Haas: Auch nach einem kurzen Zeitraum, je nachdem wie intensiv er war, ist es schwer. Es kann ja sein, es ist eine junge Frau. Es sterben zurzeit immer mehr Jüngere, wir begleiten viele junge Menschen, die Familie, die Kinder hinterlassen. Das berührt uns natürlich schon.

Frau Haas, wie viele Menschen sind im Hospizverein ehrenamtlich tätig?

Helene Haas: Im Moment sind es 25 Ehrenamtliche, davon vier Männer. Nach einem Erstbesuch schauen wir, welcher der Ehrenamtlichen passen könnte. Es gibt beispielsweise Menschen, die sehr gläubig sind. Andere wiederum nicht. Es ist uns ganz wichtig, dass wir niemandem irgendetwas überstülpen.

Sie begleiten in erster Linie durch Gespräche?

Andrea Kopal: Ja, also wir übernehmen keine pflegerischen Aufgaben.

Wie oft sind Sie bei einem Sterbenden?

Helene Haas: Das ist unterschiedlich. Wir richten uns nach dem Bedarf des Sterbenden oder der Familie. Es kann sein, es reicht einmal in der Woche, aber in der Finalphase kommen wir unter Umständen täglich. Es gibt Menschen, die sind alleine, da werden wir schauen, dass zwei oder drei von uns kommen, die sich abwechseln. Das ist individuell verschieden. Das ist unsere Stärke, dass wir individuell auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen können.

Sie versuchen auch ein ganzheitliches Unterstützungskonzept für die Betroffenen aufzustellen.

Andrea Kopal: Bei uns gilt der Satz: „Sterben ist kein Symptom, es stirbt der ganze Mensch“. Von daher braucht es auch alles: Ärzte, Familie, Palliativmedizin, Pflege und unter Umständen auch den Priester.

Viele haben Angst davor, plötzlich den Tod vor Augen zu sehen, den toten Menschen.

Andrea Kopal: Wenn die Menschen spüren, es kann nicht mehr lange ­dauern, können sie uns anrufen. Es ist so wichtig, dass man mit jemandem über all diese natürlichen Ängste sprechen kann und das ist manchmal mit einem Außenstehenden leichter. Für uns, die wir zurückbleiben, ist nur der Abschied schwer. Das schmerzt natürlich. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir diesen Abschied sehr gut wahrnehmen. Das hilft uns bei der späteren Trauer.

Ich denke, es ist für die Angehörigen auch wichtig bei dem Sterbenden zu sehen, dass er keine Angst mehr hat.

Andrea Kopal: Ich habe mehrere Familienmitglieder begleitet, auch in den letzten Minuten. Am Schluss war es immer etwas ganz Friedliches. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für den Abschied sehr heilsam ist, wenn man direkt nach dem Tod noch viel Zeit miteinander verbringen kann.Helene Haas: Oft sind wir einfach nur da und halten mit den Menschen diese Ohnmacht aus. Das ist ja das Schwierige für die Angehörigen. Sie haben das Gefühl, sie sind hilflos und ohnmächtig. Am Ende können sie nichts mehr tun. Aber ihnen auch zu sagen, wie wertvoll es ist einfach mit dem Sterbenden, mit dem sich Verabschiedenden die Zeit auszuhalten. Nur das Dasein. Mehr braucht es in der Endphase gar nicht.Andrea Kopal: Ich vergleiche es oft mit einer Geburt. Wie wichtig ist es da, wenn man in den Wehen ist, dass jemand einem die Hand hält, da ist. Wir sind alle bemüht um eine sanfte Geburt und eine angenehme Atmosphäre. Und so ist es mit einem guten, sanften Tod ebenfalls.

Sie machen eine ehrenamtliche Arbeit, die sehr viel Wertvolles gibt, die aber auch sehr schwierig ist. Wie kommt man dazu so etwas zu tun?

Helene Haas: Ich mache die Arbeit jetzt seit 15 Jahren. Nachdem unsere Kinder aus dem Haus waren, wollte ich wieder etwas tun. Ich bin gelernte Kinderkrankenschwester. Ich habe das Bild immer vor Augen: Am Anfang des Lebens sind ganz viele Menschen da, die einem helfen, und am Ende sind ganz viele ­alleine. Dann habe ich von dieser wertvollen ambulanten Hospizarbeit gehört und mich für die Schulung entschieden und gemerkt, dass das eigentlich etwas ganz Schönes ist, den Menschen am Schluss Frieden zu vermitteln, da zu sein. Es ist etwas ganz Besonderes, der Tod verliert an Schwere und gibt uns wieder Kraft.

Und Sie Frau Kopal?

Andrea Kopal: Die Schulung habe ich vor drei Jahren gemacht. Das Thema Hospiz ist seit 25 Jahren in meinem Kopf, in meinem Herzen. Damals war mein Vater an Kehlkopfkrebs erkrankt. Ich habe eine Familie gehabt mit Kindern und den Weg sind wir zusammen gegangen. Er hat bei mir gewohnt. In der Zwischenzeit habe ich meine Eltern, Schwiegereltern, meinen Mann, wirklich alle begleitet. Durch diese Erfahrungen weiß ich, wie wichtig es ist, dass in der Endphase niemand alleine gelassen wird. Gerade weil ich mit dem Tod so friedliche Situationen hatte, kann ich damit gut umgehen, habe viel Kraft bekommen und die gebe ich gerne weiter.

Ist es so, dass wenn man den Tod vor Augen hat, die Angst vor dem Leben verliert?

Helene Haas: Ja. Ich weise auch immer gerne auf den Satz von Mozart hin, der gesagt hat, je mehr ich mich mit dem Tod beschäftige, desto intensiver lebe ich. Und deswegen ist auch die Musik von Mozart so wertvoll. Die setzt man bei Frühgeborenen und am Sterbebett ein.

Den Hilfesuchenden kostet die Sterbebegleitung nichts?

Helene Haas: Nein, es kostet nichts. Und wir begleiten jeden, ganz gleich welcher Religion er angehört oder keiner Religion zugehörig ist. Das ist uns ganz wichtig. Die ehrenamtlichen Begleiter werden intensiv geschult. An diesen vier Wochenenden und 16 Abenden sehen die Interessierten auch, ob es tatsächlich etwas ist, das sie leisten können.

Suchen Sie noch Ehrenamtliche?

Helene Haas: Ja. Der Bedarf nach einer Sterbebegleitung ist da und steigt. Die nächste Schulung für Interessierte beginnt im März.

Mussten Sie schon einmal Menschen sagen, dass Sie momentan keine Kapazität haben?

Helene Haas: Nein, weil wir so wertvolle Ehrenamtliche haben auf die wir immer zurückgreifen können. Es gibt aber auch Ehrenamtliche, die sagen nach drei, fünf oder zehn Jahren kommt für sie etwas anderes dran. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle zwei bis drei Jahre eine neue Schulung haben, also neue Ehrenamtliche ausbilden, um jeden Menschen, der um Hilfe bittet, begleiten zu können.

Sie begleiten Sterbende nur ambulant?

Helene Haas: Ja. Wir begleiten die Menschen zu Hause, das ist nach wie vor für alle, auch für die Ärzte, oberstes Ziel. Die Menschen möchten in der Regel zu Hause sterben. Wir gehen aber auch in Heime und in Krankenhäuser. Es gibt jedoch Situationen, in denen es einfach nicht möglich ist, zu Hause zu sterben, dann vermitteln wir die Menschen in stationäre Hospize. Im Moment nach Villingen-Schwenningen, Friedrichshafen oder Spaichingen. In Konstanz gibt es leider kein Hospiz.Andrea Kopal: In Singen soll ein stationäres Hospiz in absehbarer Zeit gebaut werden.

Die Organisation