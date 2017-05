Stockach E-Rallye-Teilnehmer in Stockach: Verkehrsminister spricht wichtige Themen an

E-Rallye-Teilnehmer in Stockach: Verkehrsminister spricht wichtige Themen an

Die fünfte ENCW Schwarzwald E-Rallye mit Elektroautos machte Halt in Stockach und Verkehrsminister Winfried Hermann war zu Besuch. Experten erklären die Vorteile dieses Antriebs und Hermann sprach unter anderem über Verkehrsthemen der Region.

Für die Leitworte "Elektromobilität erlebbar machen" standen die 20 Teilnehmer der fünften ENCW Schwarzwald E-Rallye, die am Samstag in Stockach einen Zwischenstopp auf ihrem Weg von Friedrichshafen nach Konstanz einlegte. Kaum hörbar rollten Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller auf den Dillplatz, wo sie einen kleinen Geschicklichkeitstest absolvierten. Später ging es mit der Fähre nach Meersburg und zurück nach Friedrichshafen. Die knapp 130 Kilometer lange Strecke mussten sie ohne Zwischenladung bewältigen.

Bürgermeister Rainer Stolz beglückwünschte die Veranstalter, zu denen auch die Stadtwerke Stockach als Sponsor gehörten, dass sie mit der Rallye zeigten, dass die neue Technik für jedermann nutzbar sei. Er selbst werde ab Mitte Juni ein Plug-In-Hybrid-Dienstfahrzeug nutzen, verriet er.

Der Wahlwieser Rallye-Teilnehmer Andreas Klatt ist seit vier Jahren mit Solarstrom unterwegs. "Das ist ökologisch und kaufmännisch sinnvoll. Wir haben inzwischen drei E-Autos, die ganze Familie macht mit." Volker Fricke aus dem Raum Böblingen sagte: "Das Fahren macht einfach Spaß. Es ist ein anderes Fahrgefühl: weicher, leiser, entspannter." Das ursprünglich als Zweitwagen gedachte Auto komme immer mehr zum Einsatz.

Verkehrsminister Winfried Hermann, der mit unterwegs war, machte deutlich, dass Elektro-Autos nur ein Teilbereich der Mobilitätswende seien. Auch sie stünden letztendlich im Stau, weshalb es nötig sei, die Regionallinien der Bahn und Busverbindungen weiter auszubauen. Für die Bodenseegürtelbahn müsse eine partielle Zweigleisigkeit hergestellt werden, dann könnten die Züge häufiger verkehren. Die Landesregierung werde innerhalb des nächsten Jahres mit der Elektrifizierung der Südbahn beginnen, die von Ulm nach Friedrichshafen und weiter nach Lindau fährt. Geklärt werde vermutlich noch in diesem Jahr, wann und wie die Hochrheintalbahn elektrifiziert werde. Nach der Fertigstellung sei die Bodenseegürtelbahn ein Dieselloch dazwischen, das zügig geschlossen werden müsse. Bei der Gäubahn, der Bahnstrecke nach Stuttgart, gibt es einen Übergangsvertrag mit Deutscher Bahn bis 2025. Züge fahren stündlich. Die Politik wolle die Strecke schnell ausbauen, damit mit Hilfe von Neigetechnikzügen die Fahrzeit verkürzt werden könne, die Bahn wolle aber künftig solche Züge dort nicht einsetzen.

Hermann sprach sich für eine Verkehrswende im Sinne nachhaltiger Mobilität aus. Es brauche eine Energiewende auf Grundlage erneuerbarer Energien und eine Mobilitätswende – andere Nutzungsformen des Autos sowie Förderung und Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Verkehrsmittel wie E-Fahrrad, öffentlicher Verkehr und Schienenverkehr. Alle Fahrzeuge des Landesverkehrsministeriums seien auf Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeuge umgestellt worden.

An allen Raststätten in Baden-Württemberg gibt es Ladestationen. Im ganzen Land sollen 2000 Stück aufgestellt werden, dann liegen maximal zehn Kilometer zwischen zwei Stationen. Problematisch sind laut Hermann nicht zu wenig Strom oder zu wenige Ladesäulen, sondern zu dünne Kabel. Neben dem Breitbandausbau brauche man auch dicke Kabel für den Ausbau der Verkehrs-Elektrifizierung. Mit grün erzeugtem Strom sei man nicht mehr abhängig von Ölkonzernen, erklärte Horst Graef, Geschäftsführer der Energie Calw GmbH (ENCW), und führte weiter aus: "In zehn Jahren wird es keine Ladekabel mehr geben, sondern Induktion."