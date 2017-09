Auf dem Autobahn 98-Parkplatz Nellenburg Süd läuft seit Mittwochmittag ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Auflieger eines Laster und dessen Ladung hat Feuer gefangen. Auch zwei Bäume sind abgebrannt. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch.

Ein Lastwagen-Brand auf dem Autobahn 98-Parkplatz Nellenburg Süd hält Polizei und Feuerwehr auf Trab. Gegen 13.15 Uhr hatten Verkehrsteilnehmer den Fahrer des in Richtung Stockach fahrenden Lasters etwa 1,5 Kilometer vor dem Parkplatz Nellenburg-Süd darauf aufmerksam gemacht, dass mit seinem Fahrzeug etwas nicht in Ordnung ist, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann fuhr deshalb auf den Rastplatz, wo er feststellte, dass die Bremsscheiben auf einer Seite der Hinterachse des Sattelaufliegers glühten.



Obwohl der Lastwagenfahrer noch versuchte, mit seinem Feuerlöscher den entstehenden Brand zu löschen, konnte er nicht verhindern, dass die Reifen Feuer fingen. Die Flammen erfassten laut Polizei den ganzen Auflieger samt 24 Tonnen Kunststoffgranulat, mit denen er beladen war. Während der Mann noch die Sattelzugmaschine abkoppeln konnte, wurden der Auflieger sowie zwei Bäume auf dem Parkplatz ein Raub der Flammen.

30 Feuerwehreinsatzkräfte aus Stockach und Singen rückten mit fünf Fahrzeugen an. Stand gegen 18 Uhr war, dass die Ladung des Lastwagens derzeit mit Hilfe eines Radladers Stück für Stück abgetragen wird. Einzelne Glutnester mussten um diese Zeit noch von der Feuerwehr gelöscht werden, so die Polizei. Gegen 18.30 Uhr sind die letzten Einsatzkräfte von dem Autobahnparkplatz abgerückt. Die Bergung der Überreste des Sattelaufliegers dürfte aber laut dem Führungs- und Lagezentrums (FLZ) beim Polizeipräsidium Konstanz noch einige Zeit dauern. Der Parkplatz ist seit 13.40 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Laut Informationen des FLZ vom Abend könnte die Sperrung durchaus auch noch mehrere Tage anhalten, je nach dem Schaden, den die große Hitze, die sich bei dem Brand entwickelt hat, am Belag des Parkplatzes angerichtet hat.