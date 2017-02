Stockach Dreyer: "Wir Rheinland-Pfälzer sind per se unschuldig"

Die Beklagte des Stockacher Narrengerichts, Malu Dreyer, zeigt sich beim Empfang im Bürgerhaus Adler Post als von ihrer Unschuld überzeugt. Dem Narrengericht gehe es nur um den Wein.

Die Verhandlung könne nicht so ausgehen, wie es sich der Herr Kläger vorstelle, sagte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und diesjährige Beklagte des Narrengerichts, beim vormittäglichen Empfang im Bürgerhaus Adler Post. Schließlich würden 19 männliche Kollegen über sie richten, und daher setze sie auf das weiche Herz der Gerichtsnarren einer unschuldigen Frau gegenüber – was Narrenrichter Jürgen Koterzyna zu dieser Bemerkung verleitete: "Sie appellieren an das weiche Herz, vergessen aber unsere harte Leber" und die verlangt eben regelmäßig nach Wein.

Dreyers Devise für die Verhandlung erklärte sie so: Sie wolle gucken, dass die Stockacher zu ihrem Wein kommen, sie selbst aber freigesprochen werde. Dem Kläger Thomas Warndorf stellte sie eine harte Verhandlung in Aussicht: "Mein erster Beruf war Staatsanwältin." Im Übrigen sei sie davon überzeugt, unschuldig zu sein, denn: "Wir Rheinland-Pfälzer sind per se unschuldig." Das ganze Gerede über schwarze Koffer seien alles Lügen. Und: "In Wahrheit werde ich nie wegen mir eingeladen, sondern nur wegen des Weins." Auf mögliche Anklagepunkte ging sie indes nicht ein.

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz hat bei seiner Ansprache zuvor schon die Idee ins Spiel gebracht, die Verhandlung ausfallen zu lassen wegen Befangenheit des Gerichts. Kläger Thomas Warndorf sei ein Parteifreund der Beklagten und habe jetzt schon weiche Knie, dass er nichts Falsches sage. Narrenrichter Jürgen Koterzyna, dieses Jahr zum ersten Mal in diesem Amt, könne dem Druck von Tradition und Durst nicht standhalten und daher keinen Freispruch vertreten. Und der Fürsprech habe andere Beweggründe als eine anständige Verteidigung, auch wenn man über seine Motive nur spekulieren könne.

Koterzyna konterte diese Anwürfe mit dem Vorschlag, die Verhandlung gegen Dreyer tatsächlich ausfallen zu lassen und stattdessen gleich den Bürgermeister anzuklagen – und in den Brunnen zu werfen. Und an Dreyer gewandt, erklärte er, dass aus Rheinland-Pfalz noch ganz selten Unschuldige gekommen seien: "Der letzte, der es versucht hat, war Kurt Beck und der wurde zu 150 Litern Wein verurteilt – ein großes Vorbild."