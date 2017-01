Stockach Dressursport auf Profiniveau: Leonie Moll reitet ihrem Alter voraus

Was mich bewegt: Leonie Moll lebt für den Reitsport. Sie sitzt jeden Tag auf dem Pferd und zählt im Dressursport zu den erfolgreichsten Reitern des Landes.

Leonie Moll ist mit dem Pferdevirus infiziert. Doch im Gegensatz zu anderen jungen Mädchen kann sie ihre Leidenschaft auch ausleben. Mit ihren Eltern lebt sie auf einem Reiterhof und verfügt somit über die besten Voraussetzungen zum Reiten. "Da bin ich praktisch auf dem Pferderücken groß geworden", sagt die 14-Jährige. Aber die Schülerin ist nicht nur pferdebegeistert, sondern auch ehrgeizig. Für ihren Erfolg im Reitsport opfert Leonie Moll fast ihre gesamte Freizeit. "Ich trainiere eigentlich jeden Tag", sagt die Dressurreiterin. Auch ihre Trainerin Nicole Strammer bestätigt das. Sie habe immer ein Auge auf ihre Schülerin, wenn diese auf dem Pferd sitzt. Bleibt denn da noch Zeit für Schule und Freunde? "Ich habe zum Glück nur ein Mal in der Woche Mittagsschule", sagt Leonie. Mit Freunden treffe sie sich schon ab und an. "Wenn es zeitlich passt."

Im Reitsport wird meist weder nach Geschlecht noch nach Alter unterschieden. Jeder misst sich mit jedem. Der Amateurreiter tritt gegen den Berufsreiter an und der Anfänger gegen den erfahrenen Profi. Umso beeindruckender ist es, dass Leonie mit ihren 14 Jahren alle in den Schatten stellt. In Sachen Reitsport gehört sie zu der Elite Baden-Württembergs. Sie ist das jüngste Mitglied im Landeskader für den Dressursport. Die Steigerung dazu stellt im Reitsport nur noch der Bundeskader dar. Leonie ist in der Dressur amtierende südbadische Meisterin sowie Ringmeisterin des Bodenseereiterrings. Obwohl sie alles gewinnt, kommt es vor, dass ihre Wertungen gar nicht gezählt werden können, weil sie schlicht noch zu jung ist. Sie reitet ihrem Alter voraus.

Doch wie schafft Sie das? Trainerin Nicole Strammer sieht das Geheimnis ihres Erfolges neben dem Talent in Leonies Ehrgeiz und ihrer Konzentrationsfähigkeit. "In der Prüfung macht sie fast nie Fehler", sagt Strammer. Doch ist Leonie vor Prüfungen denn nicht nervös? "Nö", sagt die 14-Jährige. Sie müsse sich ja auf ihre Aufgabe konzentrieren. Wichtig ist für den Erfolg im Reitsport vor allem auch die Freude an der Arbeit mit dem Tier. "Mich fasziniert die Zusammenarbeit mit dem Pferd. Das ist nämlich nicht jeden Tag gleich gut gelaunt und man muss sich dann anpassen. Ich muss dafür arbeiten, dass es das macht, was es soll", sagt Leonie Moll. Das sei immer wieder aufs Neue spannend und eine Herausforderung, die zum Sport dazu gehört.

Der Trainingsplan orientiere sich daher am Pferd und nicht am Reiter: "Einmal in der Woche hat das Pferd Pause und ich trainiere nicht immer Dressuraufgaben, sondern gehe auch mal ins Gelände oder mache ein paar Sprünge", sagt sie. Sonst langweile sich der Vierbeiner irgendwann. Momentan ist gerade Winterpause. "Da bekommt das Pferd ein paar Wochen Urlaub, bevor wir in das Wintertraining für die nächste Saison starten", sagt Trainerin Nicole Strammer. Im Sommer seien sie an den Wochenenden dann wieder auf Turnieren unterwegs. "Jedoch nicht jede Woche, da wir darauf achten, dass es für das Pferd nicht zu viel wird", sagt Strammer.

Leonies Pferd Harry Potter steht im Mittelpunkt und bestimmt den Tagesablauf. Und das macht die Arbeit mit dem Pferd sehr zeitintensiv. Ohne die Unterstützung der Eltern wäre es ihr nicht möglich, auf einem so hohen Niveau zu reiten. "Wir waren seit acht Jahren nicht mehr im Urlaub", sagt Mutter Linda Moll. Die Pferde müssten jeden Tag versorgt werden und würden auch keine Rücksicht auf Krankheit oder das Bedürfnis nach einer Auszeit nehmen, erklärt sie. "Man muss das schon aus Leidenschaft machen." Für Leonie ist das ganz normal. Das Reiten ist fester Bestandteil ihres Alltags.

