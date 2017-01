Orsingen-Nenzingen Dreikönigsschoppen: Holzer beim Schubkarren-Rennen

Fünfzehn Holzergruppen stellten sich beim Dreikönigsschoppen der Holzer in Nenzingen in unterschiedlichen Wettbewerben

Zum siebten Male luden Nenzingens Holzer zum Dreikönigsschoppen in die Rebberghalle und auf die Besucher wartete ein buntes Programm. Zu Ehren des hundertjährigen Jubiläums des Narrenbaumstellens stellten in diesem Jahr die befreundeten Holzer aus Welschingen den Narrenbaum beim Dreikönigsschoppen in der Rebberghalle.

Der Narrenbaum war nicht nur das beherrschende Dekorationselement des Tages. An ihnen wurde fleißig gesägt, sie wurden nach und nach kürzer. An einer Stelle versuchten die Besucher, eine Scheibe mit genau 880 Kilogramm herunter zu sägen. Unterschiedlichste Gruppen maßen sich im Wettnageln in verschiedenen Variationen.

Jeweils zwei Personen aus jeder Holzergruppe traten zum besonderen Schubkarren-Rennen an. Hier war nicht nur Trinkfestigkeit gefragt, sondern auch Kondition und geschicktes Zusammenspiel. Viele forderten nach dem Sägen und Nageln das Losglück heraus. Es galt eine Holzscheibe zu wählen und mittels Schraube aus dem Brett zu drehen. Auf der Bühne tanzten die Gardemädchen aus Wahlwies, das Publikum bekam die geforderte Zugabe.

Die Nenzinger Holzer gehören zum Narrenverein Nenzingen „Moofanger“. Die Moofanger heißen so, weil ein wackerer Nenzinger Bauer den Mond im Güllefass fangen wollte. Aus der Gruppe der Bauern entstanden die Holzer. Als solche stellen sie den Narrenbaum am Schmotzigen Dunnschtig. Beim Hemdglonkerumzug an diesem Tag wird die Geschichte von Bauer Zabedäus Batzenauer zur großen Freude der Zuschauer gespielt. Am Fasnetsdienstag wird dann der Baum wieder gefällt.

An der Fasnacht packen alle Gruppierungen der Moofanger gemeinsam an. Davon kann man sich nach dem Dreikönigsschoppen auch bei der großen Narrenversammlung am Samstag, 14. Januar, nach dem Fackelumzug um 20 Uhr in der Nenzinger Turnhalle überzeugen.