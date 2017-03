Stockach Drei Urgesteine des Schwarzwaldvereins erinnern sich zurück

Willi Joos, Gerlinde Maurer und Rita Kleiner geben ihre Ämter im Schwarzwaldverein ab und erhalten Ehrungen für ihr Engagement.

Über mehrere Jahrzehnte prägten Willi Joos, Gerlinde Maurer und Rita Kleiner den Schwarzwaldverein Stockach. Sie gaben nun ihre Ämter ab und erinnerten sich während ihren Ehrungen an so manches Ereignis zurück. Wanderführer Willi Joos, war fast ein Mann der ersten Stunde, denn er trat erst kurz nach der Gründung des Stockacher Ortsvereins im Jahr 1975 dem Verein bei, und engagierte sich nicht nur als Mitglied, sondern übernahm schnell Verantwortung. Das 73 Kilometer lange Wegenetz kennt er wie seine Hosentasche. Und so hielt er bei der Hauptversammlung zum letzten Mal Rückblick auf ein ereignisreiches Wanderjahr. Insgesamt waren es 13 Wanderungen mit 455 Teilnehmern. Er erinnerte an das Kohl und Pinkelessen, das bereits seit zehn Jahren angeboten wird und "immer ein Garant für gute Küche und Stimmung" sei. Die von ihm geführte Wanderung zur Linachtalsperre, oder auch die Schafschur in Sulz mit abschließendem Ausklang waren gut besucht. Die Reise mit dem Bus nach Bad Bellingen oder auch der Besuch des Weihnachtsmarktes waren ebenfalls sehr gut besucht. "Hier hat Juliane eine Marktlücke entdeckt", so sein Lob an Organisatorin Juliane Kehlert. "Ich stelle bei den Wanderungen immer mehr fest, dass bei weiter entfernten Zielen es schwierig wird, Fahrer zu bekommen, welche die weiten Strecken fahren und auch die Verantwortung für die Mitfahrer übernehmen", so sein Fazit.

Auch Gerlinde Maurer, stellte ihr Amt als Beisitzerin zur Verfügung. Vorstandsmitglied Isolde Hauch ließ noch einmal die Höhepunkte ihrer Mitarbeit für den Verein Revue passieren. Sie selbst ist seit 1997 im Verein, kam 2000 in den Beirat und gehört seit dem Jahr 2001 zu den Mitverantwortlichen, wenn es um die Organisation und Veranstaltung großer Touren ging. Rückblickend ist sie zufrieden und erzählte von völlig durchnässten Radlern und manch sprachlicher Barriere im Ausland. "Wir saßen in einer Wirtschaft und der Wirt brachte uns einen Glaskrug mit einem Liter Schnaps", aber nach einer Runde unter den Wanderern und einer Aussprache mit dem Wirt sei das Problem mit viel Humor gelöst worden. Auch in Zukunft werde sie gemeinsam mit Benno Schulte die eine oder andere Tour begleiten.

Rita Kleiner hatte insgesamt 35 Jahre lang die Finanzen des Schwarzwaldvereins gewissenhaft und akribisch verwaltet, wie Kassenprüfer Manfred Peter erklärte. "Es hat mir auch immer Spaß gemacht", so das bescheidene Echo der scheidenden Kassiererin.