Stockach Dorothea Wehinger spricht mit Bauern über die regionale Landwirtschaft

Die Grünen-Landtagsabgeorndete Dorothea Wehinger bittet zum Themenabend über die regionale Landwirtschaft. Dabei geht es um von Bauern beklagte Bürokratie ebenso wie um moderne Marketing-Ideen.

Die grüne Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Singen-Stockach, Dorothea Wehinger, hat bei einem Themenabend fünf Landwirte ihre Betreibe und ihre Gedanken zur Situation der Landwirtschaft skizzieren lassen. Zur Unterstützung war auch Martina Braun aus Villingen dabei, ebenfalls Grünen-Abgeordnete und selbst Biobäuerin. Wehinger hatte fünf Produzenten von Lebensmitteln aus der Region eingeladen, welche ihre einzelnen Betriebe und ihre ganz persönlichen Vermarktungswege den rund 60 erschienenen Landwirten und Verbrauchern präsentierten.

Martina Braun sprach in ihrem Referat unter anderem von einer verlorenen Wertschöpfung in den Kassen des Handels und der Verarbeiter landwirtschaftlicher Urprodukte. Johannes von Bodman stellte seinen Familienbetrieb mit rund 800-jähriger Geschichte vor. Als Betriebswirt hat er seine ganz eigenen Wege und Konzepte entwickelt. Sehr offen präsentierte er das Gefüge des Betriebes mit Wein, Ackerbau und Forstwirtschaft sowie der Vermarktung von Bioäpfeln. Eines der größten Probleme sei "die Bürokratie", denn "da wird man ja halb Verrückt damit", sagte er. Er appellierte an die Abgeordneten, sich hier für die Landwirte stark zu machen, um den immer mächtiger werdenden Kontrollapparat und Papiersturm dringlichst einzudämmen.

Auch die Hilzinger Milchbäuerin Doris Buhl sprach dies an. Sie selbst präsentierte sich und ihr ehrenamtliches Engagement für die Milch und gab einen Einblick in die Betriebssituation, welche mit 20 Hektar Wald, einer Biogasanlage und einer Besenwirtschaft und dem Ausbilden von Lehrlingen im hauswirtschaftlichen wie im landwirtschaftlichen Betriebszweig eine große Herausforderung darstelle. Matthias Keller vertrat die fünf Reichenauer Gemüseproduzenten, die gemeinsam als Projektpartner des Lebensmitteleinzelhandels quasi im Vertragsanbau von Paprika tätig sind. Ihr Glashaus der Reichenauer Gärtnersiedlung in Beuren an der Aach gibt jährlich rund 3000 Besuchern die Möglichkeit, Einblicke in den Beruf des Gärtners im modernen Gemüseanbau zu erhalten. Der Stockacher Landwirt und Direktvermarkter Andreas Hertle und seine Frau Monika schilderten, wie sie den direkten Kontakt zum Kunden suchten, so gebe es ständige Rückmeldung zur Qualität der Produkte und den Kundenwünschen. Sein Konzept baut auf die Region, den Zukauf von Berufskollegen knüpft er an kurze Wege und die Frische, denn dies sei einer der wichtigsten Punkte der Kunden in ihrer Kaufentscheidung.

In Gesprächsrunden gab es viele direkte Dialoge mit den Direktvermarktern. Eines wurde hierbei klar: Eine einzige Patentlösung für alle Betriebe gibt es nicht. Der Betriebsstandort und die geographischen Voraussetzungen sind neben der Persönlichkeit des Unternehmers oftmals der Schlüssel zum Erfolg. Der Mühlinger Produzent von Speiseeis, Andreas Deyer, wünschte sich weniger "Kennzeichnungspflicht" bei bäuerlichen Produkten und appellierte, den Verbraucher wieder zur Eigenverantwortung zu erziehen. Hierfür gab es einen kräftigen Applaus von den Landwirten.

Appelle der Landwirte

Franz Käppeler, Kreisvorsitzender des Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverbands, bat Dorothea Wehinger, sich auf EU-Ebene für die kleinen Strukturen in der baden-württembergischen Milcherzeugung einzusetzen. Und Karl-Hermann Rist vom Erlenhof in Wahlwies hob hervor: "Mir ist es egal, welche Partei uns ministeriell vertritt, ich fordere eine bessere Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Man fordert von uns Diversifizierung und kontrolliert uns alle gleich, egal ob wir 10 oder 1000 Kühe halten." (ich)