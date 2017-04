Stockach-Espasingen Diskussion um Grundstücke in Espasingen: Wenn Nachverdichtung Verdruss bringt

Der Stockacher Gemeinderat beschließt die Änderung eines Bebauungsplans in Espasingen. Anwohner haben Ein­wände geltend gemacht – und manche von ihnen sind enttäuscht über die Vorgehensweise.

Die Nachverdichtung in Ortschaften für Wohnraum ist längst nicht mehr nur ein Thema in Städten, auch im ländlichen Raum ist dieses Phänomen angekommen – und mit ihm die Diskussionen darum. Dies zeigt eine Aussprache samt Entscheidung im Stockacher Gemeinderat, in der es um ganze drei Bauplätze im Ortsteil Espasingen geht. Die neuen Grundstücke sollen durch die Änderung des Bebauungsplans Kai-Schnabelburg-Reute am nördlichen Rand des Ortes entstehen – an einer Stelle, die bislang Grünfläche war.

Auf der einen Seite steht nun der Wunsch, Bauplätze auszuweisen. Ortsvorsteher Andreas Bernhart (CDU), der auch im Gemeinderat sitzt, wird nicht müde zu betonen, dass er viele Anfragen für Baugrundstücke bekomme. Der Handlungsdruck ist daher groß. Auf der anderen Seite stehen die Interessen von Anwohnern. Vor allem Manuela und Norbert Hermann haben ihre Probleme mit der Änderung des bestehenden Bebauungsplans. Sie seien nicht gegen die Nachverdichtung, das betonen sie mehrfach. Ihnen gehe es eher um die Art und Weise – vor allem um die Frage, warum das Haus, das nun unterhalb von ihrem eigenen entstehen kann, nicht näher an den Panoramaweg herangerückt und ein laut ihren Angaben selten genutzter Fußweg dafür verlegt wird (siehe Grafik). Dadurch könnte das Gebäude tiefer liegen, müsste nicht so tief in den Hang gebaut werden, wäre den hinteren Anliegern weniger im Blick und es könnten möglicherweise sogar mehr Bauplätze entstehen.

Ihre Kritik haben die Hermanns bereits angebracht – und aus ihrer Sicht habe es schon Verbesserungen gegeben, sagt Norbert Hermann: "Es darf jetzt nur noch schmaler gebaut werden und die Firsthöhe wurde um 2,20 Meter abgesenkt." Darüber seien sie sehr froh. Zuvor sei ein viereckiger Koloss geplant gewesen. Dennoch haben die Hermanns auch im jüngsten Schritt der Beteiligung am Bebauungsplanverfahren die Position des neuen Baufensters kritisiert. Andere Anlieger wünschten sich eine weitere Reduzierung der Firsthöhe um zwei Meter.

Im Gemeinderat stießen diese Wünsche nicht auf Zustimmung. Tenor der Aussprache: Man habe die Interessen sehr gründlich abgewogen. Stellvertretend für Sprecher aller Fraktionen Roland Fiedler (Freie Wähler): "Die Gemeinden müssen Bauplätze schaffen. Gemeinderat und Ausschüsse haben sich wirklich viele Gedanken darum gemacht und die Belange wohl abgewogen." Belange, auf die nicht einmal Ansprüche bestünden, so Jürgen Kragler (CDU). Bürgermeister Rainer Stolz verwies darauf, dass man im Wohnungsbau viel erreicht habe, ohne neue Flächen zu versiegeln. Am Ende stimmte der Rat mit einer Enthaltung von Maria Luisa Jessen (Grüne) für die Änderung. Und die Hermanns? Sie sind auch enttäuscht. Trotz ihrer Einladung habe kein Gemeinderat sie besucht, um sich das fragliche Grundstück samt dem seit einiger Zeit stehenden Stangenmodell aus ihrer Sicht anzuschauen.

Bebauungsplanverfahren

Grob gesagt, gibt es drei Verfahrensschritte, ehe ein Bebauungsplan rechtsgültig wird. Zunächst muss der Gemeinderat beschließen, einen Bebauungsplan überhaupt aufzustellen. Danach folgt die sogenannte Auslegung, das heißt, dass der Planentwurf öffentlich gemacht wird und es Stellungnahmen von Behörden, Verbänden und Bürgern geben kann. Im dritten Schritt werden die Stellungnahmen mit den öffentlichen und privaten Belangen abgewogen und der Gemeinderat beschließt den – eventuell geänderten – Bebauungsplan als Satzung. (eph)