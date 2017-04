Stockach Dirigentensuche geht weiter

Der Musikverein Zizenhausen freut sich über Nachwuchs und schmiedet viele Pläne. Da trübt die Vakanz auf dem Dirigentenposten die Laune nicht.

Noch fehlt dem Musikverein Zizenhausen weiterhin ein Dirigent. Aber bei der Generalversammlung im Gasthaus Hirschen in Windegg blickte Vorsitzende Angela Martin trotzdem optimistisch ins anstehende Vereinsjahr. Die 35 aktiven Ensemblemitglieder absolvierten im abgelaufenen Vereinsjahr insgesamt 47 Proben und 13 Auftritte, wie es in einer Presseinfo des Vereins über die Versammlung heißt. Als Höhepunkt erwähnte Angela Martin das Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Mahlspüren i.Hg. und das alljährliche Schlossgartenfest. Dieses findet 2017 vom 8. bis 10. Juli statt. Auch ohne Dirigenten wollen die Musiker diverse Auftritte wahrnehmen, teils helfen dabei Stabführer befreundeter Vereine aus der Nachbarschaft aus.

So planen die Zizenhausener Musiker für Ende 2017 erneut ein Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Mahlspüren im Hegau. Die Suche nach einem neuen Dirigenten soll indes weiter fortgeführt und vorangetrieben werden, kündigte Angela Martin an, wie es in der Presseinfo weiter heißt. Um den musikalischen Nachwuchs brauche es den Zizenhausenern nicht bange zu werden, so der Verein weiter. Derzeit gibt es 16 aktive Jungmusiker. Elf davon absolvieren gegenwärtig in einer der drei im vergangenen Jahr gegründeten Blockflötengruppen eine Ausbildung unter der Leitung von Jaqueline Winkler und Ramona Albiez. Arno Winkler dankte im Namen des Ortschaftsrates für Mitarbeit und Engagement im Dorfleben.

Bei den Vorstandswahlen wurden Jochen Schmid (zweiter Vorsitzender), Jaqueline Winkler (Jugendleiterin), Nadine Dehner und Mathias Kießling (jeweils Beisitzer) in ihren Ämtern bestätigt. Da Schriftführerin Julia Kamenzin aufgrund eines längeren Auslandsaufenthaltes ihr Amt nicht weiterführen kann, wurde Janina Knecht außerhalb des Turnus zur Schriftführerin gewählt. Wolfgang Aberle wurde für 25-jährige passive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Zudem ehrt der Verein in Heidi Felgenhauer und Helmar Gramlich (25 Jahre Mitgliedschaft), Brunhilde Restle und Birgit Viellieber (40 Jahre) sowie Ursula Thum und August Weber (50 Jahre).