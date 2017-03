Stockach Dirigent Michael Moriz verspricht Konzert voller Überraschungen

Michael Moriz und der Musikverein Raithaslach-Münchhöf bereiten einen besonderen Konzertabend in Heudorf vor.

Das Probenwochenende mit geselligem Ausklang liegt hinter den 40 Aktiven des Musikvereins Raithaslach-Münchhöf. Dirigent Michael Moriz, welcher am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr den Besuchern seines fünften Konzertes in der Hochbuchhalle in Heudorf im Hegau "einfach mal etwas anderes bieten möchte", genießt es sichtlich, die Spannung hinsichtlich der Überraschungsmomente für das Publikum oder auch die unübliche Konzertkleidung gezielt aufrecht zu erhalten.

Dass er sich bei der Vorbereitung auf dieses Konzert mit seinen Musikanten so manches hat einfallen lassen, wird im Verlauf der Probe deutlich. Immer wieder bricht er ab, mahnt ein Register, "die anderen Register" nicht auszubremsen, und singt die Sechzehntel der Trompeten kurzerhand vor, um dann wieder den Einsatz zu geben. Die Vorarbeit hat er sich mit seinen Kollegen Christian Senger aus Nenzingen und Edgar Müller geteilt, sie haben die diversen Register gut vorbereitet. "Hier­über freue ich mich sehr", dankt Moriz anerkennend für die Unterstützung.

Das Probelokal im ehemaligen Schulhaus von Raithaslach wurde in den vergangenen Wochen immer wieder zur Bühne. Michael Moriz möchte seine Musiker gänzlich begeistern für einen ganz speziellen Orchesterklang. "Versucht es zu spüren", ist seine Botschaft an die Musikanten in der Probe wenn er ihnen erklärt, wie er den Klang gerne hätte.

Anja Fecht, welche in Homberg wohnt und als gebürtige Raithaslacherin ebenso wie Petra Spandler als stellvertretende Vorsitzende Woche für Woche aus Guggenhausen zur Probe hierher kommt, freut sich bereits sehr auf das Konzert. "Unser Dirigent wollte mit uns einfach einmal weg von den in den letzten Jahren üblich gewordenen Konzerten. Wir freuen uns schon sehr, den Besuchern etwas Neues zu bieten", lautet ihr Eindruck von dem Konzert am Samstag in Heudorf. Wie diese Beiden, wollen auch die anderen Musiker die Blasmusikliebhaber mit Spezialeffekten und mancher Überraschung begeistern.