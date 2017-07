vor 2 Stunden SK Stockach Dillstraße: Radfahrer stürzt über Bordsteinkante und verletzt sich

Ein 83-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, beim Überfahren einer Bordsteinkante an einem Einkaufsmarkt in der Dillstraße gestürzt und hat sich dabei verletzt.