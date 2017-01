Stockach Diebe stehlen Geld aus Wohnhaus in Jakob-Barth-Straße

Einbrecher sollen Bargeld und eine Münzsammlung aus einem Haus in der Jakob-Barth-Straße in Stockach gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter sollen in ein Wohnhaus in der Jakob-Barth-Straße in Stockach eingedrungen sein und Wertgegenstände sowie Geld gestohlen haben. Dazu seien die Täter in der Zeit von Donnerstag bis Montag, als der Wohnungsinhabers abwesend war, durch ein Fenster eingedrungen sein. Aus der Wohnung entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Münzsammlung. Die Polizei Stockach bittet um Hinweise unter (07771) 9391-0.