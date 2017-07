Stockach Diebe stehlen EC-Karte und heben 1000 Euro ab

Der Diebstahl geschah in einem Einkaufsmarkt.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach stahl eine unbekannte Frau in einem Einkaufsmarkt eine EC-Karte aus dem Geldbeutel einer 56-Jährigen. Innerhalb von 15 Minuten wurden mit der Karte 1000 Euro an einem Geldautomat abgehoben. Die Geheimnummer (PIN) hat vermutlich ein männlicher Komplize der Diebin beim Bezahlen an der Kasse ausgespäht.