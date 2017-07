Stockach Dieb stiehlt Laptop aus einer Wohnung

Die Wohnungsinhaberin war gerade in einem anderen Raum der Wohnung.

Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Beethovenstraße, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach kam der unbekannte Täter durch eine offenstehende Terrassentür in die Wohnung und nahm vom Schreibtisch einen Laptop-Computer mit, auf dem gerade Musik lief. Die Inhaberin der Wohnung war gleichzeitig in einem anderen Raum. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 350 Euro. Der oder die Täter wurden nicht gesehen.