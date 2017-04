Stockach Die eigene Zukunft erlernen: Bogy-Praktikanten erleben Stockacher Berufswelt

Zehntklässler des Gymnasiums blicken in Berufe entdecken die verschiedensten Arbeitsfelder

Stockach – Diese Woche war eine ganz besondere für die Zehntklässler des Nellenburg-Gymnasiums: Sie gingen nicht zur Schule, sondern genau wie die Erwachsenen morgens zur Arbeit. Sie absolvierten ihr Bogy.

Bogy steht für Berufsorientierung an Gymnasien und ist ein einwöchiges Berufspraktikum, das seit 1994 an allen allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg verpflichtend ist. Es findet je nach Schule in der 9., 10. oder 11. Klasse statt. Ziel ist es dabei, dass die Schüler den Arbeitsalltag kennenlernen und und die Möglichkeit erhalten, bereits früh n den Traumberuf hineinzuschnuppern.

Im Vorfeld schrieben die Schüler dafür fleißig Bewerbungen. Die Spannweite der gewählten Berufe ist groß: Von Anwaltskanzlei über Grundschule bis hin zur Physiotherapie war alles mit dabei.

Die 16-jährige Laura Späth hatte ihren Praktikumsplatz in Bodman, direkt neben dem altehrwürdigen Schloss im Architekturbüro bei Christine Jakubaschk und Tobias Jaklin. Als Hochbauarchitekten arbeiten sie nicht nur in den Bereichen Außen- und Innenarchitektur, sondern planen beispielsweise auch Gartenanlagen. In den vergangenen Tagen bastelte Laura an mehreren Modellhäusern. "Modelle sind ein wichtiger Bestandteil der Architektenarbeit", erklärt Christine Jakubaschk. Bis der feste Plan eines Gebäudes stehe, sei es ein langer Prozess, der sich meist über Monate hinziehe. Das funktioniere aber auch virtuell. "Christine hat mir gezeigt, wie man beispielsweise ein Tor am Computer entwerfen und planen kann", berichtete Laura.

Jonas Ritter absolvierte sein Praktikum bei Neubeck Fertigungstechnik in Stockach. Bei seiner Arbeit war er umgeben von surrenden Maschinen, die dauerhaft ein Öl-Wasser-Gemisch über die Produkte sprühen. "Dadurch kann Rost vermieden werden und es dient der leichteren Verarbeitung", erklärt der Schüler. Bei der Programmierung der Computer für ein Produkt, das dann in der Maschine verarbeitet wird, bekam er Hilfe von seinen neuen Kollegen. Diese stellen in der Werkstatt verschiedene Werkzeuge für Automobilindustrie, Medizin sowie Luft- und Raumfahrt her. Die Materialien variieren, die einzige Voraussetzung sei deren elektrische Leitbarkeit, um die Teile mit Strom in Form zu bringen, erklärt ein Mitarbeiter. "Je nach Größe und Komplexität des Produkts habe ich schon zwischen sieben bis acht Minuten und 50 Stunden Arbeitsdauer der Maschine bis zum fertigen Einzelprodukt erlebt", erzählt Ritter beeindruckt.

Vy Phuong Nguyen verbrachte ihr Bogy im Fotostudio Hübler in Stockach. "Ich habe in den vergangenen Tagen sehr viel erklärt bekommen", sagt die Schülerin. Sie kenne sich in der Geschichte der Fotografie von damals bis heute nun bestens aus. "Sehr wichtig für einen Fotografen sind immer die guten Lichtverhältnisse", erklärt Roland Hübler. In ihrer Zeit im Studio habe Vy bereits viele Passbildbesuche erlebt und beim Bearbeiten der Bilder zugesehen. Auch die Vorschriften für diese hat sie noch im Kopf: "Ab fünf Jahren darf man seine Zähne nicht mehr zeigen und nicht lachen. Trotzdem sollte man natürlich auch freundlich aussehen. Das ist gar nicht so leicht", meint sie. Als Fotograf müsse man gut mit Menschen umgehen können, damit sie sich beim Fotostudiobesuch niemals unwohl fühle, so die Schülerin.

Auch andere Praktikanten erlebten eine spannende Woche. Wie jedes Jahr waren mehrere Schüler bei der Polizei und zeigten sich begeistert von ihren Erlebnissen, wie der Begegnung mit einem Drogenspürhund. Auch der direkte Kontakt mit Kunden oder Patienten beeindruckte viele Schüler. Es gebe einfach viele Dinge, die man in der Praxis erleben müsse und nicht theoretisch lernen könne, ließen viele verlauten.Und nicht nur in der Region waren die Stockacher Bogy-Praktikanten vertreten. Mehrere Schüler absolvierten ihr Bogy im Norden Deutschlands.

"Das BoGy ist eine große Bereicherung"

Lutz Weise ist Lehrer am Nellenburg-Gymnasium und unterrichtet unter anderem das Fach Gemeinschaftskunde. Derzeit begleitet er Schüler im Bogy und übernimmt im nächsten Jahr die Organisation.

Was haben Sie bisher als begleitender Lehrer gemacht?

Ich habe Schüler an ihrem Bogy-Platz besucht und nach Möglichkeit auch immer mit ihrem Arbeitgeber gesprochen. Ich erlebe, dass den Schülern ihr Bogy Spaß macht und sie sich wohlfühlen.

Wie gestalten sich die Berufswahlen der Schüler?

Sie stellen einen breiten Querschnitt durch die Arbeitswelt dar. Wir haben viele soziale Berufswahlen, aber auch Handwerk und Medizin sind gut vertreten.

Haben Sie auch schlechte Erfahrungen beim Bogy gemacht?

Selten, aber es kommt vor. Das ist natürlich schade und gibt uns Anlass zur Diskussion über mehr Vorschriften im Programm von Lehrerseite.

Inwiefern hilft den Schülern das Bogy?

Schön ist, dass ich immer wieder erfahre, dass Schüler Talente an sich entdecken, die in der Schule sonst nicht so zum Tragen kommen. Zum Beispiel bei der Kreativität.

Erleben Sie eine Veränderung nach dem Bogy?

Ich erlebe bei den Schülern immer eine sehr positive Veränderung, wenn sie aus dem Bogy zurück sind. Deshalb sehe ich das Bogy als eine große Bereicherung.