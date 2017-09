Stockach Die bunten Monate beginnen: Drei Stockacher Künstler machen Ausstellungen im Herbst

Im September starten in Stockach drei Ausstellungen von drei Stockacher Künstlern: Thomas Warndorf, Astrid Cecco-Aurhammer und Marina Di Bartolomeo. Sie erzählen im Vorfeld von ihrem Schaffen und der Werkauswahl für die Ausstellungen.

Nicht nur die Stockacher Wälder werden im Herbst bunt, auch zahlreiche Wände in Gebäuden der Stadt werden in der dritten Jahreszeit sehr farbenfroh. Mal kräftig schillernd und mal zart in Pastell zeigen drei Stockacher Künstler in ihren Ausstellungen die ganze Palette ihres Könnens.

Den Anfang macht Thomas Warndorf, Archivar des Narrengerichts und langjährige Leiter des Kulturamts. Er erledigt gerade gemeinsam mit seiner Frau die letzten Vorbereitungen für seine Werkschau in den Räumen der VHS-Geschäftsstelle an der Ecke Hauptstraße/Pfarrstraße in der Stockacher Oberstadt ab Freitag, 8. September. Die rund 25 Werke in verschiedenen Größen, die er ausstellt, sind in doppelten Sinne eine Mischung. Es sind ältere und brandneue Bilder, außerdem bestehen manche aus einer Mischtechnik aus Pastellkreiden, Aquarellfarben, Farbstiften und Tuschezeichnungen. "Die meisten sind in den vergangenen zwei Jahren entstanden", erzählt der Stockacher, der sich freut, dass er so zentral in der Stadt ausstellen kann. Zwei Werke, die bereits im VHS-Eingangsbereich hängen, hat er gerade erst gemalt.

Die Motive von Warndorfs Bilder sind Landschaften am Bodensee und im Hegau, zum Beispiel lange Panorama-Uferszenen mit Winterstimmung. Obwohl der Künstler über die Jahre rund 500 Werke gemalt hat, sei die Auswahl der Bilder für die Ausstellung nicht schwer gewesen, sagt er. "Wenn ich den Ort kenne, dann bin ich schnell sicher, was ich machen und ausstellen kann." Über seine künstlerische Arbeit erzählt Warndorf, dass er gerne Serien mache, also Variationen eines Bildthemas. Die Formate der Werke sind unterschiedlich und in der Ausstellung in den VHS-Räumen zeigt Warndorf erstmals Bilder im Panoramaformat von einem Meter mal 40 Zentimeter.

Die Werke entstehen "oft spontan und schnell", erzählt er. Er mache keine Pläne oder Vorzeichnungen, sondern fange einfach an. Die Vernissage zur Ausstellung ist am 8. September um 19.30 Uhr. Die Laudatio hält Jürgen Bantle, der Warndorf und seine Werke seit vielen Jahren kennt.

Die zweite Stockacher Kunstausstellung im Herbst macht Astrid Cecco-Aurhammer ab Freitag, 22. September, im Stockacher Rathaus. Die Künstlerin gestaltet ihre Werke mit einem breiten Spektrum aus Materialien und Techniken. Es können Acrylfarben und Pigmente, Kaffeesatz, Sand auf Leinwand, Karton oder Hartfaser sein. Auch die Formate ihrer Bilder sind ganz unterschiedlich – groß, klein, rechteckig oder quadratisch. Die Wahlwieserin freut sich schon sehr auf ihre Ausstellung im Rathaus, bei der sie rund 50 ihrer Werke in den Fluren mehrerer Stockwerke zeigt. Als sie im vergangenen Jahr damit begann, alle ihre Werke in einem Katalog zusammenzufassen, sei ihr die Idee gekommen, nach Möglichkeiten für eine Einzelausstellung in Stockach anzufragen. Kulturamtsleiter Stefan Keil sei sofort bereit gewesen, ihr Räume zur Verfügung zu stellen. Obwohl Astrid Cecco-Aurhammer schon seit 20 Jahren malt, ist die anstehende Werkschau erst ihre dritte in Stockach. Die erste fand 2006 in der damaligen Galerie "brUNO" statt, die zweite war einige Zeit später im Gasthaus Bohl. Seither gab es eine Stockach-Pause und ihre Ausstellungen war in anderen Orten im Landkreis und Baden-Württemberg.

Die Künstlerin ist gerade dabei, einen Querschnitt für die neue Ausstellung aus ihren knapp 200 Werken auszusuchen. "Ein Überblick über meine Bilder soll das Ausstellungsziel sein", erzählt Astrid Cecco-Aurhammer. Sie möchte einige ihrer Bilder mit Motiven aus Stockach zeigen, aber auch Landschaften und Werke mit Menschen und Tieren. Auch Tanz spielt zum Beispiel eine Rolle. Die Vernissage, bei der Bürgermeister Rainer Stolz die Laudatio hält, ist am 22. September um 19 Uhr. Sebastian Kemper sorgt für die musikalische Untermalung.

Marina Di Bartolomeo stellt rund 36 ihrer Werke ab Freitag, 29. September, in den Räumen der Stockacher Stadtwerke aus und ist momentan mitten in den Vorbereitungen. Nach dem Ausmessen und Fotografieren der Ausstellungsräume überlegt sie, welche ihrer Werke sie zeigen will. Ihre Ausstellungen gehen über die reinen Bilder hinaus – die Künstlerin gestaltet auch Sprüche, Gedanken und Lebensweisheiten zu den Bildern. Und auch die Bilder selbst sind mehr als Gemälde, denn sie arbeitet nicht nur mit Farbe, sondern auch anderen Materialien, die ihre Werke zu Collagen machen. So werden zum Beispiel die Köpfe der Gestalten auf ihrem Lieblingsbild plastisch oder das Foto einer Echse bildet das Zentrum in einer künstlerischen Topografie. Letztgenannte Kombination ist noch recht neu. "Ich versuche meine zweite Leidenschaft, die Fotografie, mit der Kunst zu verbinden", erzählt sie. Die Werke sehe sie vor ihrem geistigen Auge und haben mit Gefühlen zu tun.

Das Ziel der Künstlerin ist das Ungewöhnliche und sie nutzt kräftige Farben für ihre Werke. Kraft und Energie stehen auch im Mittelpunkt des Titels und des Ortes von Marina Di Bartolomeos Ausstellung "Power of Color" (Kraft/Energie der Farbe). Trotzdem gibt es nicht nur bunt leuchtende, sondern auch ruhige Bilder. Bei der Auswahl für die Werkschau kommt es der Künstlerin auf ein stimmiges Gesamtbild an. Es gehe beim Aufhängen nach dem Auge, nicht nach Themenbereichen.

Eine Besonderheit und Verbindung zwischen den Ausstellungen im Herbst ist, dass Thomas Warndorf die Laudatio bei der Vernissage von Marina Di Bartolomeo am 29. September um 19 Uhr hält. Beide kennen sich schon sehr lange. "Es ist seine dritte Laudatio für mich", erzählt die Stockacherin. Warndorf sei in der Schule sogar kurze Zeit ihr Kunstlehrer gewesen. Der 13-jährige Mathis Schuller, der im Finale bei "Dein Song" war, untermalt die Vernissage außerdem musikalisch.

Die Ausstellungen