Stockach Die Wahlwieser Wiesenblumen sind eine blühende Gemeinschaft

Die Fasnachtsgruppe Wiesenblumen der Wahlwieser Stierzunft feiern ihr 40-jähriges Bestehen. Drei Gründungsmitglieder feiern mit.

Stockach-Wahlwies – Seit 40 Jahren blühen die lieblichen Wiesenblumen taufrisch und wunderschön auf der Wahlwieser Muhwiesen. Die große und sehr lebendige Gruppierung der Stierzunft stellt wichtige Akteurinnen der Wahlwieser Fasnet. Dieser runde Geburtstag ist für alle ein Grund zum Feiern. Am Bunten Abend des Jahres 1961 – zehn Jahre nach Gründung der Stierzunft – traten erstmals drei Mädchen als Kleeblätter auf und wurden begeistert begrüßt. Sie sollten der Stiergruppe als Futter dienen. 1962 wurde diese Gruppe, die Kindern und Jugendlichen vorbehalten war, verschönert und ausgebaut. Wiesenblume Traudel Lempp war bereits 1963 im zarten Alter von 14 Jahren bei den Kleeblättern. Die heutige Oberwiesenblume Veronika Mayer kam 1966 mit fünf Jahren dazu.

Der Ruf nach einer reinen Frauengruppe wurde im Lauf der Jahre immer lauter. Am 11. November 1976 stellte Traudel Lempp endlich das neue Kostüm vor. Lore Schiemer hatte die ersten Blusen genäht, die in Bodman bemalt wurden. Bis heute gibt es dreierlei Wiesenblumen: die blauen Glockenblumen, die gelben Margeriten und den roten Klatschmohn. Zu Rock, Bluse und Cape gehörte zunächst das farbige Kopftuch. Seit 1997 wird dieses durch einen selbstgefilzten Hut ersetzt. Bei Umzügen tragen die Wiesenblumen Henkelkörbe mit süßen Leckereien. Zur Fasnet 1977 trat die Gruppe erstmals in Erscheinung und ist seither ein wichtiger Bestandteil der Muhwieser Fasnet. Sie verschönert nicht nur das Vereinsbild, sondern übernimmt auch wichtige Aufgaben. Nicht zuletzt stammt mit Archivarin Maritta Bühler die erste weibliche Zunfträtin aus den Reihen der Wiesenblumen.

Die erste Oberwiesenblume Marianne Noll blieb fast 20 Jahre lang im Amt, bis sie 1996 von Bärbel Pelkner abgelöst wurde. 2001 bis 2004 führte Michaela Demmer, 2004 bis 2013 Maritta Bühler die Gruppe. Seitdem steht Veronika Mayer an der Spitze der über 30 lieblichen Blumen und kleinen Wiesenblümchen. Mayer sei mit der Fasnet und dem Narrenverein groß geworden, also närrisch von Kind an, schätze die Tradition und versuche diese zu verkörpern und zu pflegen. "Vor allem liebe ich es, mit so einem tollen Haufen – und damit meine ich die Wiesenblumen – Fasnet zu machen, Feste zu feiern, einfach viele schöne Stunden nicht nur zur Fasnetszeit, sondern auch unter dem Jahr zu verbringen", so Mayer.

Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch Christel Nowak, Traudel Lempp und Michaela Demmer dabei. Entgegen aller Befürchtungen sind auch die ersten Wiesenblumen keineswegs verwelkt, sondern erblühen Jahr für Jahr an der Fasnet in voller Pracht und Schönheit. Es gibt einen einzigen Wiesenblumenstängel, den ehemaligen Zunft-Archivar, Wolfgang Märte. Nachdem die Wiesenblumen beim Tennenbronner Narrentreffen irrtümlich als "Wahlwieser Hexen" begrüßt wurden, sind sie seit 2005 außerhalb der offiziellen Zunfteinsätze auch in ihrem bunten Hexenhäs anzutreffen. Zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens trafen sich alle aktiven Wiesenblumen mit Partnern und den Gründungsmitgliedern.

Aktivitäten

Die Wiesenblumen treten beim Bunten Abend auf, sind im Narrenblatt- und Werbeteam vertreten, verkaufen das Narrenblatt, sind am Schmotzige Dunschtig als Hexen unterwegs, veranstalten im Frühsommer das Erdbeerbowlefest und stellen Christbäume. Diese von den Männern gefürchtete Tradition pflegen sie seit 20 Jahren. Derjenige, der die Wiesenblumen am meisten geärgert oder erfreut hat, bekommt eines Nachts die ausgedienten Christbäume liebevoll geschmückt vors Haus gestellt – mit einem erklärenden „Grußwort“ und einem nachfolgenden Besuch der Damen. (wig)