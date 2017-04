Stockach Die Stadtmusik Stockach auf dem Weg nach New York

Vor der Reise in die USA gibt es aber noch ein Konzert in der Jahnhalle, Termin ist der 13. Mai

Die Stadtmusik Stockach veranstaltet unter Leitung von Helmut Hubov ein Frühjahrskonzert am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Jahnhalle in Stockach. Dabei wollen die Musiker im Programm ihres Frühjahrskonzerts eine vielfältige Mischung beliebter Werke und neuer, überraschender Melodien präsentieren. Zu den bekannten Stücken zählt die 1896 uraufgeführte sinfonische Dichtung „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss, die nicht zuletzt durch die Verwendung im Soundtrack von Stanley Kubricks Film „2001: Odyssee im Weltraum“ bekannt geworden ist. Die Stadtmusik leitetet ihr Konzert mit der Eröffnungsfanfare der Tondichtung ein. Auch im weiteren Verlauf des Konzerts soll das Thema aufgenommen werden. Winfried Möllers Arrangement von „Also sprach Zarathustra“ für Sinfonisches Blasorchester bezieht Piano, E-Gitarre und E-Bass mit ein. So entsteht pulsierender Funk-Rock.

Als großes, melodisches Klanggemälde kommt dagegen der Marsch aus Paul Hindemiths „Symphonische Metamorphosen“ über Themen von Carl Maria von Weber daher. Die „Metamorphosen“, die Hindemith im Exil in den USA komponierte, wurden 1944 uraufgeführt und zählen seitdem zu seinen populärsten Werken. Inspiriert von der keltischen Mythologie ist das zweiteilige Poem „Der Traum des Oenghus“ des 1961 geborenen deutschen Komponisten Rolf Rudin. Das Finale von Beethovens 9. Sinfonie – mit der Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“ – ist weltberühmt. Alfred Bösendorfer hat daraus ein kleines Werk für Blasorchester geschaffen. Der Titel „Mozart Pop Symphony“ spricht für sich selbst. Arrangiert wurde die beschwingte Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart vom japanischen Komponisten Toshihiko Sahashi, dessen Schaffen vor allem in Genre der Filmmusik angesiedelt ist.

Zur Musik der Gegenwart zählt das Stück „Ethnominimal“ des jungen zypriotischen Komponisten Marios Stylianou. Das rhythmische Werk verschmilzt Einflüsse der orientalischen Musiktradition mit denen der westlichen Minimalmusik. Den Abschluss des Frühjahrskonzerts bildet das Werk „Sinatra in concert“ des amerikanischen Komponisten Jerry Nowak. Es vereinigt vier populäre Frank Sinatra-Nummern zu einem Medley, darunter finden sich die Hits „My Way“ und „New York, New York“.

Für die Stadtmusik ist das neue Programm auch Teil der intensiven Vorbereitung auf das Konzert in der New Yorker Carnegie Hall. Sie wird dort als Botschafterin des deutschen Musikschaffens die Werke von Strauss, Hindemith, Beethoven und Rudin aufführen. Ergänzt wird das New Yorker-Programm um ein neu geschriebenes Werk des US-Komponisten Brett Abigana, welches die Stadtmusik als Welt­premiere aufführen darf. Karten für das Konzert im Stockach sind im Kulturamt sowie an der Abendkasse erhältlich.