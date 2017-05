Stockach Die Stadt plant neue Sozialwohnungen in Stockach

Bisherige Gebäude mit Sozialwohnungen sind in schlechtem Zustand. Deswegen sollen sie durch Neu­bauten ersetzt werden. Darin würden allerdings wesentlich mehr Wohnungen für sozial schwache Menschen entstehen.

Bezahlbarer Wohnraum – auch in Stockach ist dieses Thema angekommen. Und gemeint ist damit durchaus auch der sogenannte soziale Wohnungsbau. Dass dieses Segment in Stockach in den zurückliegenden Jahrzehnten kein Schwerpunkt war, gab Bürgermeister Rainer Stolz gleich zu Beginn der Beratung über das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu. Die Schaffung von günstigem Wohnraum war in dieser Zeit Aufgabe der Baugenossenschaften, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Eigene Gebäude dafür mit noch günstigeren Mieten habe die Stadt nicht gebaut. Jetzt komme man allerdings an eine Grenze, so Stolz, die Stadt werde weitere Plätze anbieten müssen. Denn der Bedarf bei Menschen, die auf dem freien Mietmarkt wenige Chancen haben, wachse, heißt es in der Sitzungsvorlage. Und für Flüchtlinge werde Anschlussunterbringung in Regie der Kommunen notwendig, wenn sie aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen können.

Die Stadtverwaltung möchte daher anstelle von drei städtischen Gebäuden, die auf kirchlichen Erbbaugrundstücken stehen, das Angebot an Sozialwohnungen erweitern. Denn die drei Häuser in der Albert-Schweitzer- und in der Robert-Koch-Straße sind in schlechtem Zustand, heißt es in der Sitzungsvorlage. Eine Sanierung wäre unwirtschaftlich, erklärt Rainer Stolz, Abriss und Neubau werden daher von der Verwaltung vorgeschlagen, wobei die derzeitigen Mieter anderweitig untergebracht werden können. Und Stolz betonte: "Eine dichtere Bebauung wird folgen." Anstelle der beiden Häuser in der Albert-Schweitzer-Straße 2 und 4 mit zusammen zwölf Wohnungen sollen dann vier Gebäude mit je elf Wohnungen entstehen. Auch das Haus in der Robert-Koch-Straße 1 soll durch einen größeren Neubau ersetzt werden.

Grundsätzlich war sich der Gemeinderat einig, dass man an dieses Thema rasch herangehen sollte – die Stadtverwaltung bekam einhellige Zustimmung zu den Plänen. Doch die Perspektive, dass mehr als 50 Sozialwohnungen auf relativ engem Raum entstehen könnten, sorgte auch für Bedenken. So warnte Wolfgang Reuther (CDU) davor, dass sich in einem solchen Gebiet ein Brennpunkt bilden könnte, weil nicht unbedingt einfaches Klientel einziehe. Entsprechende Bedenken seien an sie herangetragen worden. Thomas Warndorf (SPD) hingegen wollte den Ausdruck Brennpunkt nur sehr vorsichtig genutzt wissen. Es gebe auch viele Erwerbstätige, für die selbst günstiger Wohnraum auf dem freien Markt nicht bezahlbar sei. Jürgen Kragler (CDU) plädierte für eine gute Durchmischung bei den Bewohnern der neuen Häuser, um kein Getto entstehen zu lassen. Um darauf Einfluss zu haben, wäre eine städtische Bauherrschaft sinnvoll. Roland Fiedler (Freie Wähler) hatte ein anderes Argument dafür: Allein aufgrund der Baukosten könne eine Baugenossenschaft kaum auf sozialverträgliche Mieten kommen. Denn, so Martin Bosch: "Auch sozialer Wohnungsbau muss sich tragen, sonst macht es keiner." Die Stadtverwaltung wolle nun sondieren, ob die Stadt selbst als Bauherrin aktiv wird, oder eine Genossenschaft die Gebäude errichten will. Erst wenn diese Frage entschieden sei, werde an der Stelle auch etwas passieren.

Sanierungsgebiet

Die drei nun betroffenen Gebäude sind inzwischen auch Teil des Sanierungsgebiets Oerlikon Contraves. Dies hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung im April beschlossen. Laut der damaligen Sitzungsvorlage können dadurch Landesmittel, die auf dem früheren Contraves-Areal nicht genutzt werden, für "förderfähige Sanierungsmaßnahmen" an dieser Stelle verwendet werden. Der Landesanteil beträgt 60 Prozent, der Förderrahmen für das Contraves-Areal ist noch nicht ausgeschöpft. (eph)