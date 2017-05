Stockach Die Stadt hat Geschäftsräume zu vermieten

Die Stockacher Stadtverwaltung kauft ein leeres Ladenlokal in der Oberstadt. Ziel ist es, das Geschäft zu erhalten und es wieder gewerblich zu vermieten. Stichwort: Belebung der Oberstadt.

Die Stadt Stockach ist in den Markt mit Gewerbeimmobilien eingestiegen. Die Verwaltung hat ein Ladengeschäft in der Hauptstraße 13 erworben, das an einen Gewerbetreibenden vermietet werden soll. Dass man derart aktiv in das Geschehen in der Oberstadt eingreift, soll aber eine Ausnahme bleiben, sagt Bürgermeister Rainer Stolz: "Das war eine Einzelfallentscheidung."

Deren Hintergrund schildert er so: Das Ladenlokal sei in zwei Teile geteilt gewesen, die verschiedenen Eigentümern gehört hätten. Beide Teile hätten getrennt versteigert werden sollen. Gemeinderat und Verwaltung befürchteten, dass die Flächen dadurch für gewerbliche Mieter zu klein würden. Daher habe der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung – wie immer, wenn es um Kauf und Verkauf von Immobilien geht – entschieden, dass die Stadt beide Teile des Geschäfts ersteigern soll, sagt Stolz. "Gemeinderat und Verwaltung haben sich aber sehr schwer damit getan", berichtet der Verwaltungschef. Ein solcher Eintritt in den Immobilienmarkt sei ganz klar eine Ausnahme.

Von der Entscheidung im konkreten Fall zeigt sich Stolz trotzdem überzeugt: "Das ist ein schöner zentraler Laden." Und wenn Gewerbeimmobilien zeitgemäß ausgestattet und ausreichend groß seien, könne man auch Betreiber finden, um eine Ladenzeile in der Hauptstraße zu erhalten – Stichwort Belebung der Oberstadt. Zwei Mietinteressenten seien auf die Stadt zugekommen, einem von ihnen habe die Verwaltung zugesagt, sagt Stolz. Der vorgesehene Einzugstermin ist der 1. Juli, wie auch eine Anzeige im Schaufenster des Ladens zeigt. Spätestens dann sollen die Handwerker fertig sein.