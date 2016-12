Mühlingen Die Obstbaumflüsterer: Experten werben für fachgerechten Schnitt bei Streuobstbäumen

Streuobstbäume sind quasi ein Kulturgut. Sie leiden aber unter falschem Baumschnitt. Experten setzen sich ehrenamtlich für die richtige Behandlung der kostbaren Bäume ein.

Wilfred Rösch vom Stockacher Amt für Landwirtschaft hat schon unzählige Schnittkurse angeboten und auch geleitet. Ihm kommt es darauf an, die wesentlichen Merkmale, die man beim Schnitt eines Obstbaumes beachten muss, oft in der Praxis zu betrachten. "Jeder Baum ist einzigartig und erfordert einen anderen Schnitt", erläutert Reinhard Traber aus Mühlingen. Gemeinsam mit Alexander Winter ist er an Wochenenden unterwegs um einige hundert Bäume in der Gemeinde Mühlingen zu pflegen. Die staatlich geprüften Baumfachwirte tun das ehrenamtlich. In den vergangenen Jahren haben die beiden viel von Rösch gelernt, und so stellen die beiden bei der Betrachtung eines Streuobstbestandes am Rande Mühlingens fest, dass hier wie bei vielen anderen Bäumen mit Mistelbefall akuter Handlungsbedarf besteht. Misteln wachsen als sogenannte Halbschmarotzer auf Bäumen und Sträuchern.

"Hier ist dringender Handlungsbedarf, sonst brechen die Bäume im wahrsten Sinne des Wortes zusammen", erklärt Traber. "Die Mistel schwächt die alten Streuobstbäume, da sie über ihre Wurzeln dem Baum Nährstoffe und Wasser entzieht, um zu überleben" erklärt Wilfred Rösch. Früher habe man Misteln beim fachgerechten Baumschnitt eigentlich immer mit herausgeschnitten. In den vergangenen Jahrzehnten ging hier viel Wissen verloren.

Die Streuobstbestände fristeten ein Schattendasein, denn der früher in jedem Haus selbsterzeugte Most aus dem eigenen Obst trat aufgrund vieler Faktoren in den Hintergrund, auch nutzte man die eigenen vielen Apfelsorten aus dem Streuobstgarten durch die Einführung moderner Sorten aus dem Erwerbsobstbau in den Geschäften nicht mehr intensiv. Die früher im Naturkeller gelagerten Äpfel waren und sind auch heute noch etwas ganz besonderes. Allerdings gibt es nur noch wenige Personen, welche solch einen Keller haben, und das Endprodukt ist eben nicht so knackig, wie man es bei aus dem Bereich der im CA ("Controlled Atmosphere")- Lager kommenden Äpfeln mittlerweile vielfach gewohnt ist. Damit die Früchte auch noch Monate nach der Ernte frisch und knackig sind, werden sie dort in einer kontrollierten Schutzatmosphäre gelagert. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffgehalt werden dort so geregelt, dass der Reifeprozess der Äfpel gezielt verlangsamt wird.

Reinhard Traber und Alexander Winter wollen die Streuobstbestände, die vor Generationen gepflanzt wurden, erhalten und pflegen. Deshalb mahnen sie ebenso wie Wilfried Rösch zum beherzten Befreien der Bäume vom Schmarotzer Mistel. Vielleicht haben manche Baumbesitzer auch bedenken, denn nicht selten hörte oder las man bereits etwas über den Schutz von Misteln. Die Untere Naturschutzbehörde im Landkreis Konstanz teilt mit, dass es nach dem Bundesnaturschutzgesetz grundsätzlich verboten ist, wild lebende Pflanzen (unter anderem Laubholzmistel, Tannenmistel) ohne vernünftigen Grund aus der Natur zu entnehmen.

Beim fachgerechten Schnitt der Streuobstbestände allerdings können die anfallenden Misteln für den Eigenbedarf verwendet werden. Das gezielte Entnehmen von Misteln für gewerbliche Zwecke wiederum bedarf einer Genehmigung, die bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt werden kann. Die vielfach auf Weihnachtsmärkten angebotenen Misteln sind oft Produkte von Baumpflegemaßnahmen. Wer sie, ob nun auf Schulbasaren oder anderen Märkten, gewerblich verkauft, muss sich die Entnahme bei der Unteren Naturschutzbehörde genehmigen lassen.

