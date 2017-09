Stockach Die Lösung ist 111 Jahre alt: Die Redaktion hat den Stockacher Stadtgarten im Bilderquiz gesucht

In der fünften Runde des Stockacher Sommer-Bilderquiz' suchte die Redaktion den Stadtgarten, der zum Verweilen einlädt, und Bereiche zum Gedenken an die Weltkriege hat.

Die Vögel zwitschern, der Brunnen plätschert und auf dem Spielplatz nebenan erklingt Kinderlachen: Der Stockacher Stadtgarten ist die die Lösung des fünften Stockacher Sommer-Bilderquiz'. Die Idylle mitten in der Stadt ist ein kleines Paradies, das Bürger, Besucher, Kinder und Patienten des Krankenhauses zum gemütlichen Spazierengehen und Entdecken der Tier- und Pflanzenwelt einlädt.

Für Verschnaufpausen oder um einfach nur die Ruhe und die Natur zu genießen, stehen zahlreiche Bänke an den Wegen. Kleine Plaketten an den Banklehnen erklären, dass diese Sitzgelegenheiten aus Holz und Metall zum 100. Geburtstag des Stadtgartens im Jahr 2006 mithilfe von Spendern aufgestellt wurden. Ab 1906 entstand der Stadtgarten in mehreren Abschnitten. In ihm wurden Tausende Pflanzen, Sträucher und Bäume gepflanzt, zum Beispiel 5800 Hintergrundsträucher, 325 Allee- und Schattenbäume und 700 Nadelhölzer in 22 Sorten, wie Hans Wagner im Buch "Auch Stockachs Vergangenheit" schreibt. Eines der vier Bilddetails aus dem Rätsel zeigte einen Ausschnitt des Brunnens, der auf einer der Rasenflächen steht. Das achteckige Becken ist so auch auf historischen Postkarten zu sehen, der aufgesetzte innere Trog hat sich aber im Lauf der mehr als 100 Jahre verändert.

Fast alle Einsender wussten die richtige Lösung und die Glückfee hat folgende Namen gezogen: Irmgard Heimann, Ulrike Degen und Peter Konrad. Die Preise (jeweils ein Supermond-Poster sowie eine Überraschung) liegen ab sofort in Stockach in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr) zur Abholung bereit.

Viele Einsender verbinden schöne Erinnerungen mit dem Stadtgarten, weil dort zum Beispiel vor 25 Jahren die Hochzeitsfotos entstanden sind oder die Anlage zu einem kleinen Umweg auf dem Heimweg von der Schule eingeladen hatte – und zum Flirten, wie eine 70-Jährige Leserin in ihrer Quiz-Einsendung schreibt.