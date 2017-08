Stockach Die Lösung geht steil hinauf: Bilderquiz Nummer 4 suchte die Kirchhalde

Die Kirchhalde ist der gesuchte Ort der vierten Sommer-Bilderquiz-Runde der Lokalredaktion Stockach. Alle Einsender lagen richtig.

Geschafft! Die Gewinner des vierten Bilderrätsels stehen fest und die Teilnehmer haben mit ihren Einsendungen alle erfolgreich die steile Kirchhalde erklommen. Oder war es gar nicht so schwer und es ging ganz leicht von oben nach unten bergab? Auf jeden Fall: Alle haben anhand der Bilddetails und Texthinweise erraten, dass die Redaktion die Kirchhalde gesucht hat. Die Details waren das Treppengeländer zu St. Oswald, ein Ausschnitt des Straßenschild-Schriftzugs, ein Teil der Litfaßsäule und ein Ausschnitt eines Zauns. Die Glücksfee hat folgende Namen gezogen: Walter Gabele, Manuela Schwaner und Maria Fridgen. Sie bekommen jeweils ein Set aus SÜDKURIER-Block, -Kugelschreiber und -Schlüsselband. Die Einsendungen kamen teilweise von sehr weit her. Auch ein gebürtiger Stockacher, der heute im Münsterland lebt, hat mitgemacht.

Im zentralen Straßenzug Kirchhalde spielt sich einiges ab, da er die Schnittstelle der Oberstadt zur Unterstadt für Fußgänger ist. Seit im Frühjahr die Störche Hans und Nelli auf dem Kriegerdenkmal am oberen Ende der Kirchhalte ihr Eigenheim gebaut haben, ist auch im Luftraum der Kirchhalde so einiges los. Vor allem als der Storchennachwuchs das Fliegen übte, meisterte und dann neben Eltern und gefiedertem Besuch aus dem Umland flatterten. Als beliebtes Fotomotiv über die Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte, lassen sich die Veränderungen an Gebäuden der Kirchhalde gut nachvollziehen. Wo heute das Reisebüro ist, gab es früher eine Metzgerei. Das Haus entstand aber neu. Auf Postkarten um das Jahr 1900 herum gab es vor der Villa am unteren Ende sogar mal einen Brunnen – der Bereich, in dem Heute ein Stromkasten steht. Der Brunnen steht nicht mehr, die historische Litfaßsäule gibt es noch. In früheren Zeiten war die Kirchhalde auch eine wichtige Achse für den Verkehr auf Rädern.

Die Preise liegen ab sofort in Stockach in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr) zur Abholung bereit.