Stockach-Wahlwies Die Kröten können kommen: Straßenmeisterei stellt Amphibienzaun fertig

Die Straßenmeisterei Radolfzell hat zwischen Stockach-Wahlwies und Stahringen einen 600 Meter langen Amphibienzaun errichtet. Im Frühjahr werden bis zu 1000 Tiere erwartet, die an dieser Stelle versuchen die Kreisstraße zu überqueren.

Seit acht Uhr sind die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Radolfzell im Einsatz. An der Kreisstraße zwischen Stahringen und Stockach-Wahlwies errichten die fünf Männer einen 600 Meter langen Zaun, der bald schon bis zu 1000 Amphibien das Leben retten könnte. Es ist eine Arbeit, die Harald Gnädig mittlerweile fast im Schlaf verrichten könnte. Seit einem Vierteljahrhundert kümmert sich der großgewachsene 48-Jährige darum, dass pünktlich zur Laichzeit Schutzzäune an für Amphibien gefährlichen Straßenüberquerungen aufgebaut werden.

"Zuerst gilt es, eine Furche auszuheben", erklärt er die Vorgehensweise. "Das erledigen wir mit einem Pflug – richtig mittelalterlich", meint er verschmitzt. Der Zaun selbst besteht aus dunkelgrüner Gewebefolie, die etwa zehn Zentimer tief in den Graben eingelassen und mit Stahlheringen fixiert wird. Alle 40 Meter graben die Männer dann in direkter Nähe zum Zaun einen Eimer in die Erde ein. Hier werden die Amphibien gesammelt, bevor sie zu ihren Laichgewässern ins Naturschutzgebiet Schanderied gebracht werden. "Zu weit dürfen die Eimer nicht auseinander stehen. Die Kröten sollen ja keinen Muskelkater bekommen", meint Gnädigs Kollege Alexander Graf. Aller Flachserei zum Trotz ist die Arbeit, die die Männer heute erledigen, wichtig. In den vergangenen fünf Jahren konnte man in Wahlwies jährlich zwischen 600 und 1000 tierischen Zaungästen das Leben retten.

Sabrina Molkenthin koordiniert diesen Einsatz. "Sobald der erste warme Regen einsetzt, machen sich die Tiere auf den Weg", erklärt die Leiterin des Stockacher Umweltzentrums. "Das geschieht immer massenhaft." Sobald die Krötenkarawane startet, kommen die ehrenamtlichen Helfer des Umweltzentrums zweimal täglich zum Zaun und befördern die Amphibien auf die andere Straßenseite. "Frosch-Taxi" nennt Molkenthin diese Arbeit, die sie und ihre Helfer einen ganzen Monat lang verrichten.

Harald Gnädig und seine Kollegen können ihre Arbeit für heute beenden. Die Männer von der Straßenmeisterei werden in Wahlwies erst wieder benötigt, wenn die Laichzeit vorbei ist: "Im Mai bauen wir den Zaun auf der anderen Straßenseite auf", berichtet Gnädig.



Zur Rettungsaktion

726 Tiere haben die Helfer des Umweltzentrums Stockach bei der Amphibien-Hilfsaktion 2016 zwischen Wahlwies und Stahringen über die Kreisstraße getragen. Unter ihnen 674 Erdkröten, 23 Bergmolche, 21 Grasfrösche, vier Spring- und zwei Laubfrösche. Den Weg von ihren Winterquartieren zum Naturschutzgebiet Schanderied legen die Tiere meist im Schutze der Morgen- oder Abenddämmerung zurück. Die Amphibienschützer müssen in dieser Zeit schnell handeln. Ansonsten sind die in den Eimern gefangenen Tiere leichte Beute für Fressfeinde, zum Beispiel Vögel. (das)