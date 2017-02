Stockach Die Kleinen übernehmen tragende Rollen: Viel Spaß bei Kinderumzug und Narrenbaumsetzen

Der graue Nachmittagshimmel lieferte ein Gegenbild zum bunten Treiben auf den Stockacher Gassen. Dort war beim Kinderumzug und dem Aufstellen des Kindernarrenbaums einiges geboten. Der Narrennachwuchs selbst stellte unter Beweis, dass man schon im Kindergartenalter Verantwortung übernehmen kann.

Beinah schien es, als hätte der Kindernarrenbaum die Regenwolken wachgekitzelt. Kaum fünf Minuten nachdem der Zimmerer-Nachwuchs den Holzstamm in den bedrohlich dunklen Mittagshimmel gewuchtet hatte, schüttete es auf dem Gustav-Hammer-Platz wie aus Kübeln. Zum Glück hatte es die Mehrheit der Verkleideten zu diesem Zeitpunkt trocken ins Bürgerhaus geschafft.

Dort feierten die kleinen Narren ausgelassen weiter. Und das mehr als verdient. Schließlich hatten die Kinder in den Stunden zuvor erstaunlichen Einsatz gezeigt. Schon beim Umzug bewies der vierjährige Benjamin, dass man bereits im Kindergartenalter den Takt angeben kann. Ausgerüstet mit Ohrenschützern, Klöppeln und einer großen Trommel sorgte der Vierjährige auf dem Weg in die Oberstadt für den närrischen Marsch-Rhythmus.

Ein Stück dahinter übernahm Kai eine ebenso verantwortungsvolle Rolle. Gemeinsam mit Ralf Maier durfte der Fünfjährige den etwa 20 Meter langen Narrenbaum vorbei am Publikum bis hinauf zum Gustav-Hammer-Platz dirigieren. "Das hat er mit Bravour gemeistert", freute sich der Wischenheber. "Wenn wir tatsächlich mal nicht ganz so um die Kurven gekommen sind – hatten wir das auch genau so geplant", meinte Maier mit einem verschmitzten Lachen. Nachdem das Duo den Baum vor dem dafür vorgesehenen Loch platziert hatte, bedankte sich der Wischenheber bei seinem knapp halb so großen Pendant feierlich per Handschlag.

Kai war gestern nicht der Einzige, der in eine ungewohnte Rolle schlüpfen musste. Bevor der Baum mit vereinter Jungzimmerer-Kraft in die Senkrechte bugsiert wurde, suchte sich Moschter Frank Eckardt noch zwei besondere Helfer aus der Narrenschar heraus. Pritschenmeister Michael Zehnle und Narrenrichter Jürgern Koterzyna, die es als Teil des Kollegiums normalerweise gewohnt sind, das Fasnachts-Geschehen von bequemeren Plätzen aus zu verfolgen, mussten dieses Mal Hand anlegen. Links und rechts packten sie die letzte der sechs Holzschwalben und halfen mit, den Kindernarrenbaum in die Höhe zu hieven. Auch wenn das recht gut klappte, schienen die Beiden trotzdem dankbar, als die Jung-Zimmerer kurz vor Ende der Arbeit ihren traditionellen Streik einläuteten.

Nachdem der Marketenderinnen-Nachwuchs mit Capri-Sonne und Wienerle zu Hilfe eilte, wurde der Baum dann endgültig versenkt. Elias (12) nagelte anschließend das passende Schild am Stamm fest. Spätestens jetzt konnten die letzten Feierlichkeiten der diesjährigen Fasnacht offiziell beginnen.

Wie es weitergeht

Ab 18 Uhr wird am heutigen Aschermittwoch vor dem Narrenwirtshaus Goldener Ochsen offiziell die Fasnacht vergraben. Um 18.30 Uhr findet dann im Anschluss die Hauptversammlung des Vereins Hans Kuony im Narrenstüble statt. Spätestens am Sonntag Laetare freuen sich die Stockacher Narren schon auf die nächste Fasnacht. Diese findet im kommenden Jahr an den Tagen vor dem Aschermittwoch, 14. Februar 2018, statt. (das)