Stockach Die Gerichtsnarren sind an Dreikönig im Dienst

Im Bürgerhaus Adler Post gibt das Narrengericht Stockach den Namen des Beklagten 2017 bekannt

Nach dem Jahreswechsel werden die Kollegen des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken nervös. Sie scharren nicht gerade mit den Winterstiefeln auf den Kieswegen des Stadtgartens, aber sie holen den kleinen Dienstanzug aus dem Kellerschrank und legen sich zum farbenprächtigen Sakko die lange schwarze Hose, das Hemd 1351 in Weiß, den Wasserfall oder Latz mit Rüschen und die farbige Schnürsenkelkrawatte für ihre Dreikönigssitzung zurecht. Denn hört, hört, vor geladenem Publikum in der Adler Post gibt das Narrengericht an diesem Abend den Beklagten des Jahres 2017 bekannt. Die Dreikönigssitzung ist zugleich die „Erste Narrenversammlung“ des Jahres, als Auftakt zur kommenden Fasnachtssaison 2017. Sie ist mit 54 Tagen nicht nur extrem lang, die Verhandlung des Narrengerichts am Schmotzigen Dunschtig wird eine Jubiläums-Verhandlung, da es die 50. in dieser bekannten Form sein wird. Das teilt Narrenschreiber Stefan Keil in seinem Schreiben an die Presse mit. Die Bekanntgabe des Beklagten wird an Dreikönig nicht vor 21 Uhr erwartet.

Zum Programm an diesem Abend gehört auch die Verteilung der aktuellen Ausgabe der Hans-Kuony-Post sowie die Vorstellung des Titelblattes 2017 für das Narrenbuch. Es ist in diesem Jahr von Michael Fuchs aus Radolfzell gestaltet worden. Er ist nicht nur Präsident des Langensteiner Fasnachtsmuseums, sondern auch ein in Narrenkreisen geschätzter Künstler und Grafiker. Fuchs hat etwa das Motiv für das Narrenschiff im Jahr 2016 entworfen.

Das Narrengericht habe bei der Auswahl seiner Gäste auf eine bunte Mischung aus Gesellschaft und Narretei Wert gelegt. Aus freundschaftlicher Verbindung zur Konstanzer Universität will Unirektor Professor Ulrich Rüdiger als Ehrengast in die Bütt steigen. Weiter seien die "üblichen Verdächtigen" wie der Bundestagabgeordnete Andreas Jung, die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, Landrat Frank Hämmerle und Bürgermeister Rainer Stolz eingeladen worden, heißt es in der Pressemitteilung des Narrengerichts.

Ein weiterer Programmpunkt ist die Verleihung der Erlebensorden Silbernes (25 Jahre) und Goldenes (50 Jahre) Laufnarrenabzeichen durch Ordensmeister Wolfgang Reuther. Die Hans-Kuony-Kapelle unter Leitung von Simone Renz umrahmt in der kleinen Besetzung die Sitzung.