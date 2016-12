Stockach Die Fichten-Wand muss weg: Fällarbeiten im Osterholz nach Weihnachten

Im Naherholungsgebiet Osterholz zwischen dem Clubheim des VfR Stockach und der Brücke vor dem Freibad entlang der Mahlspürer Aach alle Fichten gefällt. Aus Sicherheitsgründen und aus ökologischen Gesichtspunkten.

Stockach – Wenn Bäume fallen, wird schnell Kritik laut. Die Frage "Muss das sein?" beantworten die Verantwortlichen oft erst nach einer großen Portion Aufregung im Nachhinein. Oswald Stetter, Leiter der Technischen Betriebe der Stadt Stockach, und sein Holzfachmann Joachim Specht haben eine andere Lösung gewählt. Sie beschreiten den Weg der Aufklärung: Im Naherholungsgebiet Osterholz zwischen dem Clubheim des VfR Stockach und der Brücke vor dem Freibad entlang der Mahlspürer Aach alle Fichten gefällt. Aus Sicherheitsgründen und aus ökologischen Gesichtspunkten.

Dicht an dicht steht das Nadelholz auf einer Strecke von rund 350 Metern, es sind geschätzte 300 bis 400 Bäume. "Genauer gesagt, handelt es sich um eine Fichtenhecke", erläutert Oswald Stetter bei einem Vor-Orttermin an der Mahlspürer Aach. Eine Hecke, bei im Schnitt 20 Meter hohen Fichten? Stetter erläutert: "Die sind einmal als Hecke und Sichtschutz an der Aach gepflanzt worden." Im Laufe der Jahre sind sie in die Höhe geschossen, einige sind abgestorben. "Auf jeden Fall haben sie in ihrer Vitalität nachgelassen", bemerkt Stetter. Ein weiteres Wachstum der Bäume sei nicht zu erwarten.

Die Wand aus Fichten ist deshalb eine Aufgabe für die Technischen Betriebe geworden, weil die Stadt das Grundstück von einem Privatmann erworben hat und nun für die Verkehrssicherungspflicht verantwortlich ist. Da haben Joachim Specht und Oswald Stetter Bedenken, der enge Stand der Fichten würde ihre Standsicherheit beeinträchtigen. Sie seien anfällig bei Wind und zudem keine geeigneten Bäume für den Bewuchs direkt an der Aach. In manchen Bäumen hat sich der Borkenkäfer eingenistet. Falle eine Fichte um, würde der ausgerissene Flachwurzelteller ein Loch in den Damm reißen. "Die Fichte steht hier am Bach einfach nicht standortgerecht, sie gehört in den Bergwald, wo sie es feucht und kühl hat", sagt Stetter.

Deshalb sollen auf der rund 350 Meter langen Strecke keine Fichten mehr angepflanzt werden. Zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts und dem Umweltzentrum Stockach habe man die Neupflanzung besprochen und abgestimmt. Bergahorn, Schwarzerlen, Eichen und verschiedene Korbweiden passen an den Bach. "Die wachsen schon dort, wo es die Fichten zulassen", sagt Stetter. Oder auf der rechten Seite entlang der Aach Richtung Freibad, das Gelände dort gehörte schon immer der Stadt und ist nicht aktiv bepflanzt worden.

Die Neubepflanzung auf der linken Seite müsse aber sein, "damit sichern wir die Böschung". Auf der Bestell-Liste ausgenommen sind Kopfweiden und Trauerweiden. Die Kopfweiden sind zu betreuungsintensiv, "Trauerweiden brechen wie Glas", sagt Stetter. Eines verspricht Stetter am Eisweiher mit Blick auf die hohe Fichtenwand: "Wir pflanzen es nicht heckenmäßig, das gibt ein ganz neues Erscheinungsbild."

Vor dem Pflanzen kommt das Baumfällen. Das übernimmt der Forstbetrieb Günter Leitz aus Winterspüren. Die Motorsägen sollen schon nach den Feiertagen angeworfen werden. Joachim Specht hofft, dass die Arbeiten bis Dreikönig erledigt sind. Der Ertrag sei ungewiss, sagt Specht: "Ein Teil ist sicher Nutzholz, ein Teil wird Hackschnitzel." Auf einen Betrag, was die Aktion an der Mahlspürer Aach kosten wird, wollen sich weder Stetter noch Specht einlassen. Das sei schwer zu sagen, das hänge auch davon ab, welcher Preis für das gefällte Holz erzielt wird.

Mahlspürer Aach

Das Tal der Mahlspürer Aach mit Feuchtwiesen und Aach mit gewässerbegleitendem Gehölzstreifen und den an Talhängen vorzufindenden Magerwiesen mit Magerweiden, Feldgehölzen und eingestreuten Röhrichten, Rieden und Sümpfen gehört zu den Kernflächen des Biotopverbunds Offenland in Stockach. Der Gemeinderat Stockach hat der Teilnahme an dem Modellprojekt im April 2016 zugestimmt. Die Mahlspürer Aach ist ein Nebenfluss der Stockacher Aach. Im Gewann Dietsche bei der Waldstraße fließt die Mahlspürer Aach in die Stockacher Aach.