Stockach Die Beklagte 2017 des Narrengerichts heißt Malu Dreyer

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz kommt am 23. Februar nach Stockach in die Verhandlung.

In Jahren mit Bundestagswahlen greift das Narrengericht Stockach bei der Auswahl des Beklagten gerne bei der aufstrebenden Politikprominenz aus der Landespolitik zu. Und es sollte schon ein Ministerpräsident sein. Oder gar eine Ministerpräsidentin. Da gibt es sogar drei: Hannelore Kraft (Nordrhein-Westfalen), Annegret Kramp-Karrenbauer (Saarland) und Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz). Narrenrichter Jürgen Koterzyna, Kläger Thomas Warndorf und Fürsprech Michael Nadig sortierten ihre Möglichkeiten. Die Wahl fiel auf Malu Dreyer, 55 Jahre alt und Mitglied der SPD, verheiratet mit dem ehemaligen OB von Trier, Klaus Jensen. Das haben die hohen Gerichtsnarren des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stockach in ihrer Dreikönigssitzung verkündet.

Ob sich die drei das gut überlegt haben? Zu Malu Dreyer fallen den politischen wie gesellschaftlichen Beobachtern einige Dinge ein: Eine Ministerpräsidentin, die als Vertreterin eines sachlich-freundlichen Politikstils gilt, wie das Personenarchiv Munzinger festhält. Wegen ihrer Krankheit, eine schleichende Multiple Sklerose, macht sie kein Aufhebens. Wenn sie danach gefragt wird, wie kürzlich in einem Interview des Trierer Volksfreunds, antwortet Malu Dreyer: "Mir geht es so gut wie lange nicht mehr, das Amt gibt mir viel Kraft. Jeder Politiker und jede Politikerin muss hart im Nehmen sein. Das war ich schon immer." Sie achte auf ihre Ernährung und mache zwei Mal in der Woche eine Physiotherapie. Dazu kommen regelmäßige Übungen: "Wenn ich morgens ins Büro komme, habe ich in der Regel schon eine Trainingseinheit hinter mir."

Gegen eine, die Schwächen wegorganisieren und Härte mit Liebenswürdigkeit überspielen kann, wie das Magazin Cicero schreibt, ist schwer Klage zu führen. Das Beklagenswerte der Beklagten 2017 wird für den Kläger des Narrengerichts zu einer Herausforderung. Ein möglicher Ansatz wäre, dass Malu Dreyer ihren Vorgänger Kurt Beck längst hat vergessen lassen. Wer ist Kurt Beck? Nun, er war vor Malu Dreyer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, er war Bundesvorsitzender der SPD und fast Bundeskanzler-Kandidat seiner Partei 2009. Aber Kurt Beck war vor allem eines: Er war der Beklagte des Jahres 2000 und ist in allen Punkten schuldig gesprochen worden. Sein Strafmaß lautete zweieinhalb Eimer Wein oder 150 Liter. Verdrängen von Vorbildern könnte also ein Anklagepunkt sein.

Wenn Malu Dreyer nicht will, will sie nicht. Etwa sich mit Vertretern der AfD vor der Landtagswahl 2016 im Fernsehen auseinandersetzen. Sie begründete das so: "Ich verstehe nicht, warum ohne Not einer rechtspopulistischen Partei eine Plattform gegeben werden soll."

Ein weiterer Anklagepunkt, der nach dem Studium ihrer Biografie im Raume steht: Abneigung gegen Biederkeit. Den Vornamen Marie-Luise habe die heutige Ministerpräsidentin als Teenagerin abgelegt und durch Malu getauscht, "weil ihr der Taufname zu bieder erschien", so steht es im Munzinger-Archiv. Wenig Charme übte offensichtlich auch das Parteibuch des Papas aus, er war Schuldirektor und CDU-Mitglied. Malu Dreyer trat 1995 ein halbes Jahr nach ihrer Wahl zur Bürgermeisterin in Bad Kreuznach in die SPD ein.

Findig, wie das Narrengericht so ist, wird es Anklagepunkte gegen Malu Dreyer geben. Näheres wird in der Verhandlung am 23. Februar um 17 Uhr in der Jahnhalle gelüftet.



Das wird ein langer Verhandlungstag für Malu Dreyer



Die Beklagte 2017, die Verhandlung und der Schmotzige Dunnschtig: