Stockach Der neue evangelische Pfarrer ist da: Amtsantritt mit einer Prise Humor

Mit einem Gottesdienst wird Rainer Stockburger offiziell als neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Stockach eingeführt.

Die Zeit, in der die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde in Stockach unbesetzt war, ist vorbei. Die evangelischen Christen haben nun auch offiziell wieder einen festen Ansprechpartner. Beim Einführungsgottesdienst des neuen Pfarrers Rainer Stockburger in der Melanchthon-Kirche herrschte daher heitere Stimmung. Der Gemeindechor begrüßte die Gottesdienstbesucher musikalisch. Anschließend richteten sich neben Regine Klusmann, Dekanin des Kirchenbezirks Überlingen-Stockach, verschiedene Kirchenmitglieder lobend an die Gemeinde, den Kirchengemeinderat und Pfarrer Stockburger. Und als Geschenk zum offiziellen Amtsantritt bekam Stockburger zum Beispiel einen Apfelbaum überreicht.

Im Rahmen der Zeremonie kniete Rainer Stockburger nach seinem Bekenntnis zu seinem Amt vor dem Altar. Dekanin Klusmann forderte daraufhin jeden Willigen auf, dem zu segnenden Pfarrer die Hand auf den Rücken zu legen. Es werde gemeinsam gemacht, so ihre Worte. Nach einem kurzen Segensspruch trat der neue Pfarrer hinter das Podium. Zunächst lobte er seinerseits die Gemeinde und freute sich über die Anwesenheit des katholischen Pfarrers Michael Lienhard. Dann sprach er vom Glauben als Gesang und im Gesang: "Singen ist das, was uns verbindet. Männer und Frauen, jung und alt." Und selbst wenn die Stimme nicht immer folge, so singe doch das Herz mit.

Stockburger wünscht sich, dass das Licht Gottes in die Welt gelange. So erzählte er, wie Jesus von den Kindern im Tempel bejubelt worden sei. "Gebete werden zu Fenstern, durch die das Licht scheinen kann", sagte er. Er hielt einen lockeren Gottesdienst ab, in dem er auch eine Prise Humor verwendete. Einladender solle die Kirche werden, man müsse Dinge ändern, sagte er. Stockburgers Ehefrau Martina ist Pfarrerin und war bereits eine Woche zuvor in ihr Amt als Pfarrerin von Steißlingen eingeführt worden, wo die Stelle ebenfalls längere Zeit vakant gewesen war. Zuvor war das Ehepaar in Gemeinden am Hochrhein tätig.