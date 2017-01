Stockach Der Stockacher Haushalt für 2017: Neue Schulden für Investitionen

Der Haushaltsplan sieht vier Millionen Euro Kredite vor. Viele Bauvorhaben finden im Boden statt

Alles für die Stadtentwicklung, aber manches, was auch schön gewesen wäre, muss noch warten – so lässt sich der städtische Haushaltsplan für 2017 zusammenfassen. So fließt viel Geld beispielsweise in Kinderbetreuung, Breitbandausbau oder Grundstückskauf. Anderes wie der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Seelfingen oder der große Umbau der Stockacher Grundschule wurde zurückgestellt. Die wichtigsten Punkte:

Investitionen: Diese finden sich im Vermögenshaushalt wieder. Und ihr Volumen steigt von etwa zehn Millionen Euro im Jahr 2016 auf etwa zwölf Millionen Euro für 2017. Mit mehr als 7,5 Millionen Euro schlagen Baumaßnahmen zu Buche. Der größte Teil davon verschwindet im Boden: Eineinhalb Millionen sind für die Abwasserbeseitigung geplant, knapp 1,3 Millionen Euro für den Bau von Straßen samt Beleuchtung (abzüglich Einnahmen von 600 000 Euro) und eine Million Euro für die Erschließung von Zizenhausen, Hoppetenzell und Windegg mit Glasfaser (abzüglich 385 000 Euro Landeszuschüsse). Ein großer Posten ist mit drei Millionen Euro der Erwerb von unbebauten Grundstücken. "Es zeichnet sich ab, dass man die auch nutzt", sagte Bürgermeister Rainer Stolz dazu. Das Krankenhaus bleibt ein Zuschussgeschäft. Zum einen geht die Kämmerei von einer Verlustabdeckung von etwa 460 000 Euro aus (plus 100 000 Euro), zum anderen soll für 120 000 Euro ein Gebäude für die Notstromversorgung erstellt werden. Auch in die Feuerwehr investiert die Stadt: 250 000 Euro stehen 2017 für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Mahlspüren im Hegau bereit – abzüglich 100 000 Euro Landeszuschuss. Außerdem gibt es Geld für Fahrzeuge und Ausstattung.

Diese finden sich im Vermögenshaushalt wieder. Und ihr Volumen steigt von etwa zehn Millionen Euro im Jahr 2016 auf etwa zwölf Millionen Euro für 2017. Mit mehr als 7,5 Millionen Euro schlagen Baumaßnahmen zu Buche. Der größte Teil davon verschwindet im Boden: Eineinhalb Millionen sind für die Abwasserbeseitigung geplant, knapp 1,3 Millionen Euro für den Bau von Straßen samt Beleuchtung (abzüglich Einnahmen von 600 000 Euro) und eine Million Euro für die Erschließung von Zizenhausen, Hoppetenzell und Windegg mit Glasfaser (abzüglich 385 000 Euro Landeszuschüsse). Ein großer Posten ist mit drei Millionen Euro der Erwerb von unbebauten Grundstücken. "Es zeichnet sich ab, dass man die auch nutzt", sagte Bürgermeister Rainer Stolz dazu. Das Krankenhaus bleibt ein Zuschussgeschäft. Zum einen geht die Kämmerei von einer Verlustabdeckung von etwa 460 000 Euro aus (plus 100 000 Euro), zum anderen soll für 120 000 Euro ein Gebäude für die Notstromversorgung erstellt werden. Auch in die Feuerwehr investiert die Stadt: 250 000 Euro stehen 2017 für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Mahlspüren im Hegau bereit – abzüglich 100 000 Euro Landeszuschuss. Außerdem gibt es Geld für Fahrzeuge und Ausstattung. Personalkosten: Ihr Anteil am städtischen Haushalt beträgt laut dem Entwurf für 2017 etwa 22 Prozent, praktisch gleich wie 2016. In absoluten Zahlen gibt die Stadt laut dem Haushaltsplan etwa 570 000 Euro mehr für ihr Personal aus als 2016 – und damit erstmals mehr als zwölf Millionen Euro. Im Haushaltsplan wird dies vor allem mit dem Ausbau der Kinderbetreuung begründet – knapp ein Viertel der Personalkosten fließen demnach in diesen Bereich.

Ihr Anteil am städtischen Haushalt beträgt laut dem Entwurf für 2017 etwa 22 Prozent, praktisch gleich wie 2016. In absoluten Zahlen gibt die Stadt laut dem Haushaltsplan etwa 570 000 Euro mehr für ihr Personal aus als 2016 – und damit erstmals mehr als zwölf Millionen Euro. Im Haushaltsplan wird dies vor allem mit dem Ausbau der Kinderbetreuung begründet – knapp ein Viertel der Personalkosten fließen demnach in diesen Bereich. Einnahmen: Hier steht Stockach streckenweise deutlich besser da als 2016. So rechnet Rechnungsamtsleiter Bernhard Keßler mit sieben Millionen Euro an Gewerbesteuer, nach 5,8 Millionen Euro für 2016. Auch die Anteile der Stadt an Umsatz- und Einkommenssteuer sowie die Grundsteuer steigen laut dem Plan. Mehreinnahmen kalkuliert die Kämmerei bei den Bußgeldern, nachdem zwei neue Blitzer installiert wurden – statt 500 000 Euro stehen nun 850 000 Euro im Haushaltsplan. Doch die sogenannten Schlüsselzuweisungen aus dem landesweiten Finanzausgleich sinken um etwa 750 000 Euro.

Hier steht Stockach streckenweise deutlich besser da als 2016. So rechnet Rechnungsamtsleiter Bernhard Keßler mit sieben Millionen Euro an Gewerbesteuer, nach 5,8 Millionen Euro für 2016. Auch die Anteile der Stadt an Umsatz- und Einkommenssteuer sowie die Grundsteuer steigen laut dem Plan. Mehreinnahmen kalkuliert die Kämmerei bei den Bußgeldern, nachdem zwei neue Blitzer installiert wurden – statt 500 000 Euro stehen nun 850 000 Euro im Haushaltsplan. Doch die sogenannten Schlüsselzuweisungen aus dem landesweiten Finanzausgleich sinken um etwa 750 000 Euro. Umlagen: Gleichzeitig muss die Stadt mehr in verschiedene Umlagetöpfe einzahlen. So ist ein großer Ausgabenposten des städtischen Haushalts mit mehr als 6,5 Millionen Euro die Kreisumlage – der Beitrag, den die Stadt Stockach für die Finanzierung der Aufgaben des Landkreises leistet.

Das Haushaltspaket macht eine Entnahme aus den Rücklagen von etwa 3,5 Millionen Euro und etwa vier Millionen Euro an neuen Krediten notwendig. Kämmerer Bernhard Keßler hätte allerdings auch im vergangenen Jahr schon 3,2 Millionen Euro Kredite aufnehmen können – und hat am Ende keine gebraucht, weil die Gewerbesteuer für hohe Einnahmen gesorgt hat. Die Fraktionen haben den Plan einstimmig genehmigt.



Die Stellungnahmen zum Haushalt