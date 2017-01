Gesichter der Fasnacht: Hänselemoschter Holger Langenberg stellt den in der Adler Post neu aufgelegten Hänseleball vor.

Nach zwei Jahren Pause ist er 2017 wieder zurück: Am Samstag, 21. Januar, findet der Hänseleball der Stockacher Hänsele-Gruppe in der Adler Post statt. „Ich hoffe auf viele Gäste“, sagt Hänselemoschter Holger Langenberg, der die Veranstaltung mitorganisiert hat.

Langenberg, der bereits mit sieben Jahren Mitglied der Hänsele-Gruppe wurde, war zunächst viele Jahre als Hänsele aktiv, bis er 2011 Vizevorsitzender wurde. Seit vergangenem Jahr ist Langenberg nun Vorsitzender und hat somit den Posten des Hänselemoschters inne. In dieser Position war er auch an der Organisation des diesjährigen Hänseleballs beteiligt. Fand der Ball in den vorigen Jahren meist in der Jahnhalle in Stockach statt, wandert er dieses Jahr wieder in die Adler Post, wo er bereits in den frühen Jahren der Hänsele-Gruppe stattgefunden hatte.

„Der Hänseleball war irgendwann nicht mehr attraktiv genug“, sagt Langenberg über die Jahre vor 2014. Dies soll sich nun wieder ändern. Mit dem Motto „Kreuzfahrt auf der MS Adler Post“ und außergewöhnlichem Essen wie Pulled Pork, Beef Brisket und afrikanischem Huhn möchte die Hänsele-Gruppe viele Gäste zu ihrem Ball locken. Da viele in der Gruppe gern grillen, seien sie in der Gruppe im vergangenen Jahr auf die Idee für das Essen gekommen, sagt Langenberg. Mit einem Barbecue-Smoker sollen die Speisen am Abend frisch zubereitet werden. Doch nicht nur die Speisen zeigen sich in diesem Jahr als besonders, auch das Programm soll für Überraschungen sorgen. „Der Abend ist ganz anders gestaltet als in den Vorjahren“, sagt Langenberg. Auf der Bühne werden sowohl ein Männerballet als auch ein Männerchor zu sehen sein. Beide Gruppen hätten sich seit dem Herbst auf ihren Auftritt beim Hänseleball vorbereitet. Zudem spielen mehrere Guggenmusiken aus der Region. Die Adler Post hält für die Gäste an diesem Abend rund 400 Plätze bereit.

für 6 Euro nur an der Abendkasse. ­Einlass um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.