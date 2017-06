Stockach Der Nachwuchs der Stockacher Störche Hans und Nelli bekommt seine Ringe

Die zwei Jungstörche im Nest auf dem Kriegerdenkmal in der Stockacher Oberstadt haben sich prächtig entwickelt. Bald beginnen ihre Flugübungen, deshalb war es Zeit für die Beringung. Die Stockacher Feuerwehr half dem Experten Wolfgang Schäfle dabei und brachte ihn mit einem Drehleiterkorb zum Nest.

Die zwei Jungstörche auf dem Kriegerdenkmal in der Stockacher Oberstadt sind nun bald ausgewachsen. So wurde es beim Nachwuchs von Hans und Nelli Zeit für die Beringung. Wie schon in Wahlwies und Espasingen gab die Stockacher Feuerwehr dabei Hilfestellung und brachte den Experten Wolfgang Schäfle im Drehleiterkorb zum Nest hinauf. Johannes Zehnle steuerte von unten am Fahrzeug, im Korb war Elsbeth Richert mit den der Partie. Sie freute sich, bei der Beringung helfen zu können. "Es ist klasse, dass wir mitten in Stockach Störche haben", sagte sie.

Beim Hochfahren lobte Schäfle die Arbeit von Hans und Nelli: "Es ist ein sehr schönes Nest. Darauf können sie im nächsten Jahr gut aufbauen." Damit gab es gleich schon einen Ausblick: Störche kehren im Normalfall immer in ihr Nest zurück und verteidigen es auch gegen andere. Ein Horst ist auch nie fertig, Störche arbeitet stets weiter daran, machen ihn höher und polstern ihn weiter aus.

Die Eltern waren gerade ausgeflogen, als die Aktion bei den Jungstörchen begann. Der jüngere der beiden Störche duckte sich schnell und reagierte ganz normal, indem er sich tot stellte. Der zweite, etwas größere Jungstorch beäugte erst neugierig und mutig, was da für Gestalten im Metallkorb auf den Horst zu kamen, ehe er sich auch ganz langsam klein machte.

Dann ging alles ganz zügig und routiniert. Wolfgang Schäfle nahm sein blaues Storchenhandtuch, mit dem er Jungtiere immer abdeckt, um sie zu beruhigen. Mit geübten Handgriffen und zwei Klicks kam Ring A1V59 an das linke Bein des älteren Jungstorchs. Links wird in ungeraden Jahren beringt, rechts in geraden Jahren. Sein kleines Geschwisterchen bekam den Ring A1V60. "Man kann den Größenunterschied gut sehen", sagte Schäfle beim Blick auf die beiden Tiere. Sie seien sechseinhalb bis sieben Wochen alt – genau richtig für die Beringung.

Und wie geht es im Storchennest weiter? Die beiden Jungstörche beginnen nun langsam damit, ihre Flügel zu testen. Sie schlagen im Stehen mit den Schwingen, hüpfen und heben auch mal ein Stück ab und flattern eifrig. "Solche Sprünge können bis zu zwei Meter hoch sein", erzählt Schäfle. Irgendwann sind die Flugversuche dann von Erfolg gekrönt und die kleinen Störche können fliegen. Im Lauf des Sommers starten sie noch vor Hans und Nelli ins Winterquartier Richtung Süden. Die Elternstörche folgen dann irgendwann nach und kehren im nächsten Jahr – sofern ihnen nichts geschieht – in ihr Nest zurück. Die Jungen fliegen dann ihre eigenen Wege und lassen sich irgendwann irgendwo nieder.

Die Ringnummern, die die Jungstörche bekommen haben, dienen dazu, ihre Wege nachvollziehen zu können. Wer bei Störchen, aber auch anderen beringten Vögeln, die Zahlen-Buchstaben-Kombination abliest, kann diese bei jeder Vogelwarte die Ringnummer abfragen und erfährt, wo das Tier geboren und beringt wurde. Die Abfrage ist dann gleichzeitig eine Sichtungsmeldung und wird verzeichnet. So ist es später möglich, zu sehen, woher ein Vogel kommt und wo er zwischenzeitlich war. Sichtungen können allerdings sehr unregelmäßig sein. Bei Störchin Nelli zum Beispiel war die Abfrage ihres Rings nach ihrer Niederlassung in Stockach die erste gemeldete Sichtung seit ihrer Beringung im Jahr 2014, Hans wurde seit seiner Beringung 2014 erst ein einziges Mal im vergangenen Jahr in Spanien gemeldet.

Welche Geschlechter die Jungstorche haben, bleibt übrigens ein Geheimnis bis sie sich irgendwann Partner suchen, brüten, ihre Ringe dann von einem Beobachter gemeldet werden und die Information dabei ist, wer bei dem Paar das Männchen und wer Weibchen ist. Äußerlich sind die Geschlechter der Jungstorche nicht erkennbar.

Wie sollen die kleinen Stockacher Jungstörche heißen? Vorschläge, die für beide Jungstörche auf Männchen wie Weibchen passen würden, nimmt die Redaktion per Post (Hauptstraße 16, 78333 Stockach) oder E-Mail (stockach.redaktion@suedkurier.de) bis Montag, 3. Juli, 12 Uhr, entgegen. Es gibt anschließend wie bei Hans und Nelli eine Abstimmung über die Namensvorschläge.

Ringnummern der Familie

Störchin Nelli hat den Ring AU566. Sie stammt aus Obersulmetingen und wurde im Jahr 2014 geboren und beringt. Hans, dessen Ring sich von ziemlich unlesbar zu schwer lesbar zu absolut unleserlich entwickelt hat, trägt die Nummer AR415. Er kommt Ehingen an der Donau, das nicht weit von Obersulmetingen entfernt ist und wurde ebenfalls 2014 in geboren und beringt. Ihre beiden fast ausgewachsenen Küken tragen die Ringe A1V59 und A1V60. Letztere Nummer hat der kleinere Jungstorch. Ursprünglich hatten die Erstbrüter Hans und Nelli vier Küken. Zwei haben es aber nicht geschafft.