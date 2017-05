Stockach Der Lauf der Natur: Jetzt sind nur noch drei Küken im Stockacher Storchennest

Die Störche Hans und Nelli in der Stockacher Oberstadt kümmern sich als Erstbrüter rührend um ihren etwa zwei Wochen alten Nachwuchs. Das kleinste der vier Küken hat es allerdings nicht geschafft, jetzt sind es nur noch drei.

Der Storchennachwuchs im Nest auf dem Gefallenendenkmal in der Stockacher Oberstadt entwickelt sich eigentlich prächtig. Die Küken sind jetzt etwa zwei Wochen alt und schon groß genug, um von der Straße aus sichtbar zu sein, wenn sie aufrecht sitzen oder stehen. Aber es gibt einen Wermutstropfen im Familienglück: Das kleinste der vier Küken hat es nicht geschafft. Wie es dem Lauf der Natur entspricht, haben es Hans und Nelli das tote Küken am Mittwoch aus dem Nest geworfen. Die anderen drei sind jedoch munter, bewegen sich viel und können auch schon klappern.

Wie es mit den verbleibenden drei Jungstörchen weitergeht, hängt vom Wetter, aber auch dem Nahrungsangebot ab. Der Storchenelternteil, der jeweils unterwegs ist, während der andere das Nest hütet, bringt Essen in seinem Kropf heran und kippt es ins Nest, erklärt Storchenexperte Wolfgang Schäfle aus Böhringen. “Die Küken müssen dann selbst die Nahrung nehmen. Dabei kann es sein, dass die Kleineren wenig abbekommen.”

Was das Wetter angeht, so sind die Küken nun nach der zweiten Lebenswoche so groß, dass sie nicht mehr unter die schützenden Flügel eines Erwachsenen Storchs passen. Der wachende Elternteil sitzt auch nicht mehr im Nest, sondern steht jetzt immer neben den Jungen. Da Die Küken selbst noch Flaum haben, kann Regen kritisch sein. Flaum saugt sich mit Wasser voll und die Tiere kühlen aus. Erst mit etwa sechs Wochen haben Jungstörche ein komplettes, eigenes Federkleid.

Ab der sechsten Lebenswoche finden auch die Beringungen von Jungstörchen statt. Das wäre beim Nachwuchs von Hans und Nelli ab Mitte Juni, vor oder nach dem Schweizer Feiertag. Wolfgang Schäfle spricht sich dann rechtzeitig mit der Feuerwehr ab, um im Drehleiterkorb an das Nest gefahren zu werden.

Insgesamt ist Schäfle beeindruckt, dass bei Hans und Nelli als drei Jahre alte Erstbrüter tatsächlich vier Küken geschlüpft sind. Das sei eine starke Leistung. Oft komme es bei Störchen, die zum ersten Mal Nachwuchs haben vor, dass diese nur ein oder zwei Eier legten.