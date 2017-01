Stockach Der Hänseleball: Eine Tradition kehrt zurück

Zwei Jahre lang war der Hänseleball von der Bildfläche verschwunden, jetzt ist er wieder da. Und feiert ein bemerkenswert gelungenes Comeback.

Stockach – Zwei Hänsele-Mitglieder schwebten auf Wolke Sieben, obwohl das Motto des diesjährigen Hänseleballs "Kreuzfahrt auf der MS Adler Post" hieß. Es waren dies der aktuelle Hänselemoschter Holger Langenberg sowie ein ehemaliges Hänsele-Urgestein Peter Kaufmann. Langenberg freute sich über ein volles Haus und über die tolle Stimmung, die beim wiedererwachten Hänseleball herrschte – in den vergangenen zwei Jahren hatte es diesen traditionellen Ball nicht gegeben. Kaufmann, der inzwischen seinen 80. Geburtstag feiern konnte: "Ich habe eine Riesen-Freude, dass unser Hänseleball nach der zweijährigen Pause wieder zum Leben erweckt wurde." Peter Kaufmann ist wie kein anderer mit dem Hänseleball verbunden, denn er war es, der vor genau 50 Jahren – also 1967 – diesen Ball, zusammen mit seinem damaligen Hänselevorstand, aus der Taufe gehoben hat. "Wir saßen damals im Deutschen Haus – eine altbekannte, nicht mehr existierende Wirtschaft in der Stockacher Hauptstraße – und kamen auf die Idee, einen Hänseleball am Samstag vor der Fasnetsamschdig zu etablieren." Dieser Termin war jahrelang vom Ball der Skizunft Stockach besetzt, aber da diese den Termin nicht mehr wahrnahm, versuchten die Hänsele nun mit ihrem Ball, die Terminlücke zu schließen.

Und das mit großem Erfolg. Bereits beim ersten Ball in der Adler Post gab es fast 800 zahlende Ballbesucher. Von Jahr zu Jahr wurde die Zahl größer, und irgendwann musste man für den großen Ansturm auf diesen beliebten Ball eine Lösung finden. "Nach acht Jahren in der Adler Post sind wir mit unserem Hänseleball in die damals neu gebaute Jahnhalle umgezogen, wo wir in Spitzenjahren 1500 Gäste hatten", so Kaufmann, der damals Hänselemoschter und Klavierbegleiter des Hänselchors war. Kaufmann trat 1951 in die Hänsele-Gruppe ein und übernahm mit 23 Jahren das Amt des stellvertretenden Moschters. Damals war sein Hänsele-Chef "de Kempter Helmes". "Nach 13 Jahren Vize wurde ich dann Hänselemoschter; dieses Amt übte ich zwölf Jahre aus, bevor ich es dann an den viel zu früh verstorbenen Klaus Gabele übergab", so Kaufmann etwas wehmütig beim Gedanken an seinen Freund Gabele.

Dass nun der wiederbelebte Hänseleball zum Knaller wurde, hat viele Gründe. Angefangen von der passenden Kreuzfahrt-Dekoration im Adler-Post-Saal, über die Lieder des Hänselechors unter der Leitung von Walter Dix und Thomas Wroblewski, den Auftritt des Hänsele-Balletts – einstudiert von Manuela Elsner – und den Gastauftritten der Yetis unter der musikalischen Leitung von Manuel Reichle sowie den Schawestos – unter der musikalischen Leitung von Yvonne Strobel – bis hin zu der Seemannscombo im Foyer – in der Besetzung Marcel Reiser, Schifferklavier, sowie Karl-Heinz Steppacher und Thomas Wroblewski an den Gitarren. "Unser Konzept ging voll auf, so dass die Hänsele-Ball-Tradition für die kommenden Jahre gerettet sein dürfte", erklärte der Hänselechef Holger Langenberg. Darüber freuen sich sicher nicht nur die Mitglieder der Hänsele-Gruppe, sondern die Narren aller Gliederungen der Stockacher Fastnacht und ganz besonders der Ball-Mitbegründer, Peter Kaufmann.

Närrisches U-Boot

Auch das Paten-U-Boot der Stadt Stockach – U 23 – spielte beim Hänseleball schon eine tragende Rolle. Denn bereits 1975, ein Jahr vor der In-Dienst-Stellung der U23, lautete das Motto des damaligen Hänsele-Balls "Heute geht's an Bord – Treffpunkt U23". Also hatten die Narren das U-Boot schon gekapert, bevor es in Dienst gestellt wurde – Hans-Kuony war eben schon immer einen Schritt voraus. Das U-Boot neben der Sparkasse in der Schillerstraße ist das baugleiche Patenboot der Stadt Engen. (rb)