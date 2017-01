Stockach Der Gerichtsnarr und sein Erlebnis mit dem Orden

Alt-Gerichtsnarr Roland Strehl schaut etwas verdrießlich auf seinen Erlebensorden 25 Jahre Laufnarrenabzeichen in Silber – eine Betrachtung zum dauerhaften Erlebnis Narr in Stockach zu sein

Alt-Gerichtsnarren stehen unter reinen Brauchtumsgesichtspunkten kurz vor der Seligsprechung. Sie hat man gebraucht, um hohes Brauchtum grobgünstig über die Rampe zu bringen. Das reicht zu lebenslangem Ruhm jenseits der zu Legenden gewordenen Narrengerichtsverhandlungen. Doch auch Alt-Gerichtsnarren unterliegen der profanen Ordensverleihung. Das Narrengericht kennt kein Erbarmen, wer 25 Jahre und 50 Jahre Laufnarr ist, der bekommt als Erlebensorden das Laufnarrenabzeichen in Silber und Gold. Roland Strehl, verdienter Alt-Gerichtsnarr seit Januar 2014, hat an Dreikönig 2017 das Laufnarrenabzeichen in Silber angesteckt bekommen. Und sich beschwert: „Das kommt bald zehn Jahre zu spät“, unterstellte Strehl den amtierenden Gerichtsnarren mangelnde Buchführung. Er schaute abschätzig auf sein Laufnarrenabzeichen herunter. Im Gegensatz zu den Verdienstorden drängten sich ihm beim Erlebensorden zwei Fragen auf: „Erstens, lebt der noch? Und, zweitens, wenn ja, warum?“

Das sind berechtigte Fragen, die ihm Wilderich Graf von und zu Bodman, diesjähriger Träger des Laufnarrenabzeichens in Gold, für die doppelte Zeit des Laufnarrenerlebens beantwortete: „Ich kann Herrn Strehl zurufen: Lebt er noch? – Ja. Warum? – Um die Ehre des goldenen Blechs zu erreichen.“ Das wären zwei Gründe, warum Roland Strehl an Dreikönig 2042 auf der Bühne des Bürgerhauses Adler Post stehen sollte, um sich von Ur-Ordensmeister Wolfgang Reuther das Laufnarrenabzeichen in Gold anheften zu lassen. Reuther wies in Sachen Strehl auf die Unfehlbarkeit des Narrengerichts im Jahr 2017 hin: „Ich habe ihn im Narrenbuch gefunden mit seiner Unterschrift.

“ Unter dem Spruch „Heute ist es endlich wahr, ja, jetzt sind wir Narren gar“ finden sich mit Datum 27. Februar 1992 die zwei Unterschriften von Andreas Leppert und Roland Strehl. Wir haben es selbst mit einem von der Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik zugelassenen Taschenrechner exakt nachgerechnet: 1992 plus 25 eingetippt ergibt 2017. Dagegen steht Roland Strehls gefühlte Rechnung: „Ich hab’ ordentlich Spaß in de Fasnet und des scho ziemlich lang.“ Das könnte in der Tat länger sein als die Dauer einer Erlebensordenmaßeinheit.