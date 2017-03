Stockach Dekanat beleuchtet Arbeit der Seelsorgeeinheit Stockach

Bei einer Visitation bekommt die Seelsorgeeinheit Stockach hohen Besuch, stellt ihr wirken vor und hinterfragt es dabei auch.

Die katholische Seelsorgeeinheit Stockach hat Besuch von der Dekanatsleitung bekommen: Dekan Mathias Trennert-Helwig aus Konstanz und Dekanatsreferent Ralph Haas informierten sich mehrere Tage lang über die Arbeit und die Situation der Seelsorgeeinheit und der Pfarreien. Darüber informiert die Seelsorgeeinheit in einer Pressemitteilung.

Ziel des Besuchs war demnach die turnusmäßige Visitation. In alter Tradition werden Seelsorgeeinheiten von der nächsthöheren Leitungsebene besucht. Der Besuch wird nach dem neuen Levi-Programm der Diözese Freiburg durchgeführt. LEVI bedeutet dabei: Lernen, Entwickeln, Vereinbaren und Inspirieren.

Der Besuch wurde mehr als ein Jahr lang vorbereitet. Dabei bildete sich ein sogenanntes Selbstbewertungsteam Stockach, bestehend aus den Pfarrgemeinderäten Elisabeth Matthes, Anneliese Sernatinger, Manfred Wittig, sowie Pfarrer Michael Lienhard und Gemeindereferent Christian Bär. Im über 70 Seiten umfassenden Bericht haben Gruppierungen sich selber analysiert, und zwar nach den Kriterien: Was hatten wir geplant? Was haben wir getan? Was haben wir beim Auswerten erkannt, und wie geht es weiter? In 32 Berichten ist so eine umfangreiche Situationsanalyse entstanden, wie es in der Presseinfo weiter heißt. Zu den Berichten gehörten unter anderem: Analyse der Entwicklung der letzten Jahre, die Ampelgottesdienste, die Flüchtlingsarbeit und die Vernetzungsarbeit im Bereich junge Familien.

Die Dekanatsleitung sprach mit vielen Haupt- und Ehrenamtlichen. Am Ende lobte sie eine selbstkritische Wahrnehmung und dass in einer Pfarrei sehr viel angeboten und probiert worden sei – und dass sich gezeigt habe, dass das viel zu viel war. Und dass davon nur zwei Angebote fortgeführt werden sollten. Der realistische Blick auf die Möglichkeiten der Ehrenamtlichen sei eine Grundbedingung für langfristige Zufriedenheit im Engagement.

Interessierte am Selbstbewertungsbericht der Seelsorgeeinheit Stockach, können im Pfarrbüro Einsicht nehmen, wie es in der Presseinfo weiter heißt.