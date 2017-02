Stockach/Wiesbaden Daumen drücken für Mathis Schuller: Stockacher Schüler nimmt am Musikwettbewerb "Dein Song" teil

Daumen drücken für Mathis Schuller: Stockacher Schüler nimmt am Musikwettbewerb "Dein Song" teil

Es wird spannend für Mathis Schuller. Der 13-Jährige hat bei dem Nachwuchs-Wettbewerb "Dein Song" mitgemacht. Heute um 19.25 Uhr wird im Kinderkanal (Kika) die erste Folge ausgestrahlt.

Nicht jede Casting-Show muss in Zickenterror und Konkurrenzdenken ausarten. Mathis Schuller hat es sogar richtig Spaß gemacht, seine 15 Mitbewerber um den Titel Songwriter des Jahres 2017 kennenzulernen. „Es war echt cool mit den anderen Teilnehmern“, erzählt der 13-jährige Stockacher.

"Wir haben gleich am ersten Abend zusammen vor unserem Hotel Musik gemacht.“ Die Stimmung unter den zehn bis 19 Jahre alten Teilnehmern muss ansteckend gewesen sein. Mathis erinnert sich, dass ihr spontaner Jam einem anderen Hotelgast so gut gefiel, dass er die Jugendlichen bat, seiner Frau ein Ständchen zu spielen. „Sie hatte an dem Tag Geburtstag“, verrät Mathis. Als Belohnung für eine frei improvisierte Interpretation von „Zum Geburtstag viel Glück“, spendierte das Paar jedem der Nachwuchskomponisten eine Cola.

Aber nicht nur den Kennenlernabend hat Mathis positiv in Erinnerung. Seit er im vergangenen Sommer erfahren hat, dass er es mit seinem selbst geschriebenen Lied „Three Lives“ unter die besten 16 von mehr als 100 Bewerbern geschafft hat, konnte der Gymnasiast viele spannende Erfahrungen sammeln. So konnte er die Musiker Laith Al-Deen, Martin Haas, Ole Specht und die Frontfrau der Gruppe Mia, Mieze, kennenlernen. Sie sind die Jury der Reihe „Dein Song“ des Kinderkanals (Kika).

Ein bisschen nervös war Mathis schon, als er ihnen beim ersten Casting-Termin auf dem Schloss Biebrich in Wiesbaden seinen Song präsentieren durfte – „aber doch weniger, als ich gedacht hätte“, erzählt er. „Ich habe einfach nur mein Lied gespielt. Die Kameras habe ich ausgeblendet.“ Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen. Jetzt ist der 13-Jährige gespannt darauf, endlich zu erfahren, wie sein erster Fernsehauftritt tatsächlich klingt und aussieht. Lange warten muss er nicht mehr. Nachdem der erste Teil der Dreharbeiten abgeschlossen ist, werden die 16 Folgen von „Dein Song“ ab heute Abend im Kika zu sehen sein. Das Finale der Sendung findet dann Mitte März statt.