Stockach Das große Flattern: Die Stockacher Jungstörche fliegen und erkunden die Umgebung

Der Nachwuchs der Störche Hans und Nelli ist fast ausgewachsen. Beide Jungstörche können nun richtig fliegen und lernen bald, sich selbst zu versorgen. Das Nest bietet nun immer öfters einen ungewohnten Anblick: Leer.

Stehenbleiben, hochschauen, fotografieren – die Storchenfamilie auf dem Kriegerdenkmal ist ein Top-Gesprächsthema. Viele haben Hans und Nelli seit ihrer Ankunft beobachtet, bei den Startschwierigkeiten beim Nestbau mitgefiebert, gespannt beobachtet, wie sie sich beim Brüten ablösten und irgendwann die Köpfchen der Küken zu sehen waren.

Es kamen traurige Momente, als es zwei der vier nicht schafften, gefolgt vom Zuschauen, wie schnell die beiden Jungstörche wuchsen. Störche in Stockach? Ungewöhnlich. Störche auf dem Kriegerdenkmal? Außergewöhnlich.

Die Faszination ist ungebrochen – aber muss bald in die Pause. Die Jungstörche sind fast ausgewachsen und die gefiederte Familie macht sich im August oder September auf in den Süden. Der ältere Jungstorch Lloyd-Lucky kann schon fliegen. So blieb Geschwisterchen Lepi oft allein zuhaus, hat aber fleißig geübt.

Mittwoch dann ein ungewohntes Bild: Das Nest war leer. Die Jungen sind flügge. Sie müssen nur noch lernen, sich selbst zu versorgen, aber dann heißt es: Tschüss, Hotel Mama! Hallo Welt! Der Auszug von Zuhause steht kurz bevor.