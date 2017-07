Stockach Das Rennen um den Bürgermeisterposten ist eröffnet

Amtsinhaber Rainer Stolz gibt offiziell seine Bewerbung ab. Er kandidiert damit für eine vierte Amtszeit.

Jetzt ist es offiziell: Rainer Stolz ist der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Stockach im Herbst. Der Amtsinhaber hat am Samstag kurz nach Beginn der Bewerbungsfrist seine Unterlagen in den Rathausbriefkasten geworfen. Dass er eine vierte Amtszeit anstrebt, hatte Stolz bereits kurz vor der Fasnacht bekanntgegeben. Bis Montagmorgen, als der Briefkasten zum ersten Mal nach Beginn der Bewerbungsfrist geleert wurde, blieb er offenbar auch der einzige Bewerber. Thorsten Keller, bei der Stadtverwaltung für Wahlen zuständig, bestätigt, ohne einen Namen zu nennen: "Es gibt bisher nur eine Bewerbung." Die Tatsache, dass er seine Bewerbungsunterlagen als erster in den Rathausbriefkasten geworfen hat, sichert Stolz jedenfalls den ersten Platz auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl – denn dort werden die Bewerber in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs aufgeführt.

Trotzdem betrachte er seinen dann vierten Wahlkampf nicht als Selbstläufer, sagt Stolz: "Eine Wahl ist nie ein Selbstläufer." Entsprechend plane er auch eine Reihe von Wahlkampfveranstaltungen: "Ich werde in jeden Ortsteil gehen und mich dem Gespräch stellen." Und das hauptsächlich im kleinen Rahmen, in dem sich die Leute wohlfühlen, beispielsweise in Gasthäusern. Damit wolle er allerdings erst beginnen, wenn die Menschen wieder aus dem Sommerurlaub zurück sind.

In den heraufziehenden Wahlkampf gehe er indes völlig entspannt, erzählt der 60-Jährige. An der Arbeit des Bürgermeisters habe er nach wie vor viel Freude und wolle sie gerne weiter machen. Und nach seiner Einschätzung habe er in den zurückliegenden 24 Jahren vieles für die Stadt Stockach bewegt. Gleichzeitig kündigt der Amtsinhaber an, im September gewissermaßen auch das Modell Stolz zur Wahl zu stellen – seine Art der Kommunikation und seine Art, Dinge langfristig zu entwickeln: "Ich stehe für meine Arbeit und biete an, diese Arbeit fortzusetzen." Diese Linie wolle er auch im Wahlkampf konsequent verfolgen, egal, wer als Gegenkandidat möglicherweise noch ins Rennen um den Posten des Verwaltungschefs gehen sollte.

Und welche Themen hat der Kandidat für eine mögliche vierte Amtszeit auf dem Schirm? Rainer Stolz ist auf diese Frage offenbar gut vorbereitet, in rascher Folge nennt er die Stichwörter: Sicherung des Krankenhauses, Verkehr, Unterstützung von Vereinen, soziale Strukturen stärken. Auch die gewerbliche und Wohnbauentwicklung stehe bei ihm im Fokus: "Dabei kommen wir an die Grenzen", ist seine Einschätzung. Und schließlich nennt Stolz noch die Entwicklung der Sportanlagen im Osterholz: "Die Gebäude dort sind suboptimal." Da stehe man vor der Frage, wie sich die Sportanlagen entwickeln sollen. Und er bringt ins Spiel, dass man die weitere Entwicklung mit TG und VfR Stockach gemeinsam planen könnte: "Das wäre mein Angebot."



