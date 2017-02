Stockach Das Baugebiet Grabenäcker ist ein Stück weiter

Der nächste bürokratische Schritt ist geschafft: Beim Bebauungsplan für das Gebiet Grabenäcker in Windegg ist die Auslage abgeschlossen. Nun kann der Plan in den Gemeinderat gehen.

Das neue Baugebiet Grabenäcker in Windegg ist einen bürokratischen Schritt weitergekommen. Die sogenannte Auslage des Bebauungsplans für das Gebiet ist beendet, während der Privatleute und betroffene Ämter Einwendungen gegen die vorgesehenen Vorschriften geltend machen können. Der Planungsausschuss des Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung die Rückmeldungen behandelt und den nun leicht veränderten Bauvorschriften einstimmig zugestimmt.

Im etwa 16 Hektar großen Gebiet Grabenäcker, das einen direkten Anschluss an die Bundesstraße 14 in Windegg hat, sind nun 23 Bauplätze eingeplant. Es liegt in der westlichen Hälfte von Windegg, die zu Mahlspüren im Tal gehört. Das Liegenschaftsamt hatte im Herbst schon eine Bewerberliste für die Bauplätze. Ein alter Bebauungsplan aus dem Jahr 2000 wurde nun auf den aktuellen Stand gebracht, etwa mit Einzel- statt Doppelhäusern. Das Ziel sei gewesen, dass möglichst wenige Befreiungen notwendig werden, so Harald Schweikl vom Stadtbauamt. Privatleute hätten während der Auslage des Bebauungsplans keine Einwendungen gemacht, vom Konstanzer Landratsamt seien nur kleinere Rückmeldungen gekommen, so Schweikl in der Sitzung. Darunter war ein Hinweis der Kreisarchäologie auf archäologische Bodenfunde. Der Hinweis, dass der Beginn von Erdarbeiten frühzeitig vor Baubeginn mit dem Kreisarchäologen abgestimmt werden muss, findet sich nun im Bebauungsplan.

Außerdem hat der Planungsausschuss einer weiteren Regelung im Gebiet Grabenäcker zugestimmt. Die Erschließungskosten für die Straßen sollen gleichmäßig auf alle Grundstücke verteilt werden. Ganz beschlossen ist beides indes noch nicht – die Entscheidung trifft der Gemeinderat.