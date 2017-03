Stockach Damit es wieder fließt: Stockach bekommt neuen Verkehrsplan

Stockach bekommt einen neuen Verkehrsplan. Noch für dieses Jahr sind Baumaßnahmen geplant, die den Verkehrsfluss verbessern sollen. Um herauszufinden, wo es am meisten staut, führt die Stadt im April Zählungen und Befragungen durch.

Dass man in Stockach besonders zu Stoßzeiten immer wieder im Stau steht, davon kann manch ein Berufspendler das sprichwörtliche Lied singen. Doch wo soll man ansetzen, wenn man für diesen Zustand Abhilfe schaffen will? Schließlich sind alle Straßen in einer Stadt miteinander vernetzt – und das gilt für Stockach, wo es allein im Gebiet der Kernstadt drei Bundesstraßen, eine Landesstraße und eine Kreisstraße gibt und wo eine Autobahn vorbeiführt, ganz besonders. Wird am Verkehrsfluss auf einer Straße etwas geändert, kann das Auswirkungen auf die anderen Straßen haben – mitunter auch solche, die ein Laie nur schwer vorhersehen kann.

Ein Gesamtplan muss deswegen her, hat der Gemeinderat schon vor einiger Zeit beschlossen. Anlass dafür waren Beratungen über die Verkehrsregelung an der Einmündung des Hägerwegs in die Aachenstraße sowie über den Umbau des Schiesserknotens, wie aus den damaligen Sitzungsunterlagen des Gemeinderats vom November 2015 hervorgeht. Nun hat der Planungsausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung im Januar den Auftrag für die Fortschreibung des Verkehrsplanes vergeben, und zwar an das Ulmer Büro Modus Consult, das derzeit auch damit beschäftigt ist, den Lärmaktionsplan für Espasingen, Ludwigshafen und Sipplingen zu erstellen. Der Auftrag an die Planer: die Verkehrsströme in der Stockacher Kernstadt und in Hindelwangen grundlegend zu durchleuchten. Dafür soll es laut der Sitzungsvorlage Verkehrszählungen und Befragungen geben. Außerdem sollen die Planer die Situation an den bekannten Problemstrecken analysieren und die Entwicklung des Autoverkehrs bis 2030 prognostizieren.

Peter Fritschi, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Stockach, erklärt die Hintergründe. An etwa 25 Stellen in der Stadt werde es sogenannte Knotenpunktzählungen geben, bei denen etwa auch erfasst werde, in welche Richtung wie viele Autos abbiegen. Dies werde mit vollautomatischen Geräten an den bekannten stark belasteten Strecken mit viel überörtlichem Verkehr (siehe Grafik) stattfinden, aber auch an anderen Stellen in der Stadt, so Fritschi – und sei nicht mit einer Geschwindigkeitsmessung verbunden. Befragungen seien an allen Ortseinfahrten über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vorgesehen. Mit den Daten könne man dann Prognosen auch für Straßen treffen, in denen nicht gemessen wurde – und zwar ziemlich genau, wie Fritschi sagt: "Die jüngsten Prognosen von 2003 stimmen erstaunlich gut mit aktuellen Zählungen überein."

In die Karten schauen lassen sich die Verkehrsplaner von Modus Consult allerdings nicht. Einen Zeitplan gebe man nicht bekannt, damit Autofahrer nicht auf die Idee kämen, die Befragungspunkte zu umfahren, heißt es aus dem Ulmer Büro lediglich. Das würde nämlich die Ergebnisse verfälschen. Die Fachplaner hätten allerdings ihre Methoden, um repräsentative Zählungen zu machen, erklärte Fritschi in der Sitzung auf Nachfrage von Martin Bosch. Dazu gehören auch die entsprechenden Zeitfenster. Und Bürgermeister Rainer Stolz ergänzte: "Bei den Zählungen soll der ganz normale Standardverkehr erfasst werden. " Wenn die Ergebnisse der Erhebung vorliegen, so Fritschi, könne man über Maßnahmen entscheiden, die Probleme lösen sollen – zum Beispiel eine andere Vorfahrtsregelung, eine andere Ampelschaltung oder gleich die komplette Umfahrung einer Problemstelle.

Der Clou am Verkehrsplan für die Stadt Stockach: Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten von erwarteten 50 000 Euro. Mitte 2016 habe man das RP für diese Idee gewonnen, sagte Peter Fritschi in der Ausschusssitzung. Das RP sei für Bau und Planung von Bundes- und Landesstraßen zuständig, erklärt er auf Anfrage. Und der überörtliche Verkehr, der auf diesen Straßen fließt, würde "die Verkehrssituation im Stadtgebiet Stockach maßgeblich bestimmen". Daher sei es nur sinnvoll, Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu verfolgen, so Fritschi.

Nicht zuletzt spielt auch die geplante Ortsumfahrung von Stockach über die B 14 eine Rolle, die im Bundesverkehrswegeplan für 2030 im vordringlichen Bedarf aufgeführt ist. Dafür gibt es bislang noch keine Trassenplanung. "Ein Teil der Fragestellung an die Fachplaner ist auch, welche Trasse wo welche Auswirkungen hätte", erklärt Peter Fritschi dazu.

Zeitplan und Bauarbeiten