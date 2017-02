Stockach-Wahlwies Damit die Kröten nicht auf der Strecke bleiben: Umweltzentrum Stockach braucht Helfer

Das Umweltzentrum Stockach benötigt um die 40 Amphibien-Helfer. Sie sollen dafür sorgen, dass im Frühjahr an die 1000 Tiere sicher über die Kreisstraße zwischen Wahlwies und Stahringen kommen.

Bis zu 1000 Tiere stark ist die Amphibien-Karawane, die sich jeden Frühling zwischen Wahlwies und Stahringen in Bewegung setzt. Von der Erdkröte, über den Bergmolch bis hin zum Laubfrosch, alle machen sich von ihren Winterquartieren aus auf den Weg zu den Laichgewässern im Naturschutzgebiet Schanderied. Das Problem: Unterwegs müssen die Tiere die stark befahrene Kreisstraße überqueren. Und deshalb ist die jährliche Wanderung der Amphibien für die Helfer des Umweltzentrums Stockach (UZ) immer auch ein Wettlauf mit der Zeit.

„Sobald der erste warme Regen einsetzt, machen sich die Tiere auf den Weg“, erklärt UZ-Leiterin Sabrina Molkenthin. „Das geschieht immer massenhaft.“ Meist wissen die Amphibien-Helfer erst wenige Tage zuvor, wann dieser Massenstart beginnt. Dann heißt es schnell handeln. Zunächst kümmert sich die Straßenmeisterei um die Errichtung eines Zauns nahe der Straße. „Sobald die Tiere dieses Hindernis erreichen, biegen sie links oder rechts ab. Sie bewegen sich am Zaun entlang, bis sie am jeweiligen Ende in einen dort befestigen Eimer fallen.“

Damit beginnt für Sabrina Molkenthin und ihre 30 bis 40 Helfer die eigentliche Arbeit. „Frosch-Taxi“ nennt sie die Aufgabe, der sich ihr Team in den folgenden Wochen stellt. Da die Amphibien meist im Schutz der Dämmerung oder während der Nacht unterwegs sind, werden die Behältnisse am frühen Morgen und am Abend geleert. Allzu lange Zeit lassen dürfen sich die Tierschützer nicht. "Sonst machen sich die Vögel über die in den Eimern gefangenen Tiere her.

" Auch beim Transport müssen die Amphibien-Freunde rasch und sorgfältig vorgehen, da die Molche, Kröten und Frösche jede Chance nutzen, aus den Behältnissen herauszukrabbeln. "Manchmal kann man beobachten, wie die Tiere regelrechte Räuber-Leitern bilden", sagt Sabrina Molkenthin und lacht.

Sie ist dankbar um die ehrenamtlichen Helfer, die das Projekt seit über 15 Jahren unterstützen. Damit die Arbeit zwischen ihnen gerecht verteilt ist, wird im Vorfeld der Aktion ein gemeinsamer Stundenplan ausgearbeitet. Eine gute Organisation ist wichtig, schließlich sind die Helfer einen ganzen Monat lang sieben Tage die Woche im Einsatz. Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Transport-Eimern und einem Erfassungsbogen, in dem die Zahl der geretteten Tiere vermerkt wird, machen sie sich oftmals kurz vor oder direkt nach der Arbeit auf zum Amphibienzaun – und das nicht immer bei angenehmen Temperaturen. Besonders freut sich Sabrina Molkenthin über die zahlreichen Schüler, die die Erwachsenen unterstützen. „Erfahrungsgemäß macht den Kindern das Erfassen der einzelnen Tierarten am meisten Spaß“, weiß die Umweltzentrums-Leiterin. Besonders angesagt seien der kleine Bergmolch, erkennbar an seinem feuerroten Bauch. „Besonders toll ist es auch immer, wenn wir einen Laubfrosch finden.“ Der knallgrüne Froschlurch steht auf der Roten Liste und findet entsprechend selten in die Sammeleimer.

Anhand welcher Merkmale man die einzelnen Tiere genau unterscheidet und, wie man sich generell an der diesjährigen Amphibien-Hilfsaktion beteiligen kann erklärt Sabrina Molkenthin zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Elea Magarinos am heutigen Dienstag, 7. Februar, ab 19 Uhr im Pestalozzi-Treffpunkt neben dem Dorfladen in Wahlwies. Beide hoffen auf viele Teilnehmer.

Tunnel statt Zaun

Einige Kilometer vom Wahlwieser Krötenzaun entfernt, auf der Bundesstraße 34, zwischen den Abfahrten nach Bodman und der Abfahrt nach Stahringen, hat man Amphibien im vergangenen Jahr eine weitere Möglichkeit geschaffen, sicher die Straße zu überqueren. Es handelt sich um sechs Amphibien-Tunnel. Ihre Böden sind mit Humus bedeckt, da es die Tiere gerne Feucht haben. Die Zugänge sind so ausgelegt, dass bei Regen keine Überflutungen zu befürchten sind. Stahlplanken neben den Fahrbahnrändern sorgen dafür, dass die Molche, Lurche, Kröten und Frösche in die richtige Richtung geleitet werden. (das)